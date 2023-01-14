Olumlu adım

“Kıbrıs Türk Milli Mücadele Tarihi” kitabının yazımı için oluşturulan “Kitap Yazım Komisyonu” çalışmalarına başladı.

Verilen bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bu kapsamda Talim ve Terbiye Dairesi tarafından oluşturulan Kıbrıs Türk Milli Mücadele Tarihi Kitap Yazım Komisyonu’nu kabul etti. Çavuşoğlu, komisyonun ilk toplantısına da başkanlık yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının gösterdiği milli mücadelenin önemi üzerinde durarak, bu mücadelenin ülke gençliği tarafından bilinmesinin ülke geleceğine yön vermek açısından kazanılması gereken bir tutum ve değer olduğuna işaret etti.

Özellikle 1950 ile 1974 arasında yaşananların ve verilen mücadelenin, günümüz ve gelecek için irdelenmesi gereken çok önemli olaylar olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, çekilen acılar ve yaşanan kayıpların hatıralarının canlı tutulmasının, o dönemlere yön veren olay ve kişilerin, liderlerin, ortaya konan fedakarlıkların idrak edilmesinin, gelecekte benzer olayların yaşanmaması adına elzem olduğunu belirtti.

Bu çerçevede “Kıbrıs Türk Milli Mücadele Tarihi” kitabının yazımı için Talim ve Terbiye Dairesi bünyesinde bir komisyon kurduklarını söyleyen Çavuşoğlu, komisyonun yapacağı çalışmalar sonucunda kitabı hazırlayacaklarını ve eğitim programına ekleyeceklerini belirtti.

Komisyon kimlerden oluşuyor?

Kıbrıs Türk Milli Mücadele Tarihi Kitap Yazım Komisyonu Prof. Dr. Ali Eftal Özkul, Mehmet Karamanoğlu, Yurdagül Akcansoy, Rasim Taş ve Halil Selçuk’tan oluşurken, Prof. Dr. Mustafa Safran da komisyonda danışman olarak yer alıyor.

Hazırlanacak Kıbrıs Türk Milli Mücadele Kitabı’nın 2023 – 2024 öğretim yılından itibaren okullarda okutulması planlanıyor.