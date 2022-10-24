Yoğun ilgi görüyor

Cittaslow Lefke sınırları içerisinde geçtiğimiz Temmuz ayından beri düzenlenen Lefke Cittaslow Kadın Üreticiler Pazarı, kışlık mekanında faaliyetlerini sürdürüyor.

Yaz aylarında Yedidalga Halk Plajı’nda ziyaretçilerini karşılayan üretici kadınlar, şimdi Lefke Merkezi’nde stantlarını kuruyor.

Stantlarda Lefke ve Köylerinde üretilen geleneksel macun, reçel, el işleri, Kıbrıs'a özgü çiçekler, yiyecek ve hediyelik eşyalar satışa sunuluyor. Sonbahar ve kış aylarında da geleneğini bozmadan her ayın ilk ve üçüncü pazarında Lefke Çarşı Merkezi’nde ziyaretçilerine farklı sürprizler sunmaya devam eden pazara bölge halkın yoğun ilgi gösteriyor.