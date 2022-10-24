banner564
banner556

Yoğun ilgi görüyor

Lefkeli üretici kadınlar hazırladıkları geleneksel yiyecekleri, hediyelik eşyaları her ayın ilk ve üçüncü pazarında satışa sunuyor

Yoğun ilgi görüyor

Cittaslow Lefke sınırları içerisinde geçtiğimiz Temmuz ayından beri düzenlenen  Lefke Cittaslow Kadın Üreticiler Pazarı,  kışlık mekanında faaliyetlerini sürdürüyor. 
Yaz aylarında Yedidalga Halk Plajı’nda ziyaretçilerini karşılayan üretici kadınlar, şimdi Lefke Merkezi’nde stantlarını kuruyor. 
Stantlarda Lefke ve Köylerinde üretilen geleneksel macun, reçel, el işleri, Kıbrıs'a özgü çiçekler, yiyecek ve hediyelik eşyalar satışa sunuluyor. Sonbahar ve kış aylarında da geleneğini bozmadan her ayın ilk ve üçüncü pazarında Lefke Çarşı Merkezi’nde  ziyaretçilerine farklı sürprizler sunmaya devam eden pazara bölge halkın yoğun ilgi gösteriyor. 

banner571

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Broşür dağıtıldı
Broşür dağıtıldı
  1. KIBRIS

banner464

banner468