Öncelikli konu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis sağlık durumu son dönemde ağırlaşan Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’u, tedavisinin sürmekte olduğu Başpiskoposluk binasında ziyaret etti.

Fileleftheros gazetesine göre; durumunun stabil ancak ciddi olduğunu kaydedilen II. Hrisostomos, sağlığının kötüleştiği duyulduğu andan itibaren çeşitli din adamlarının ve siyasilerin ziyaret akınına uğruyor.

Anastasiadis çıkışta, II. Hrisostomos’un kendisine bir şey sorup sormadığını öğrenmek isteyen gazetecilere şu cevabı verdi:

“Kıbrıs sorununda bir perspektif olup olmadığını sordu. Kendisine, Kasım ayında Fransa Cumhurbaşkanı ve Almanya Şansölyesi ile AB tarafından inisiyatif alınmasına dair bir öneriyi görüşeceğimi söyledim. Gülümsedi ve keşke dedi.”

Hrisostomos’u sağlık durumu iyice ağırlaştığı için ziyaret ettiğini belirten Anastasiadis “iletişim kuruyor, espiritüelliğini hala koruyor. Ancak doktorlarının söylediğine göre durumu zor. Geçmiş olsun diliyorum” dedi.

Hrisostomos’u daha önce de Tamasu ve Orini Metropoliti İseas, Cikko ve Dillirga Metropoliti Nikiforos’un ziyaret ettiğini, özellikle Nikiforos yanına girdiğinde duygusal anlar yaşandığı belirtildi.

Gazete tedavisine Başpiskoposlukta devam edileceğini, başka bir yere nakledilmeyeceğini kaydeden doktorların "II. Hrisostomos’un sağlık durumunun ağırlaşmasını, bağırsak kanserinin metastaz yapmasından sonra doğal bir gelişme” olarak yorumladıklarını yazdı.