Kilosu 15 lira

Ali Cem GÜL

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda limon 10, mandalina 15 liradan tezgaha konuldu. Salatalık ile domates 20 liraya satılırken, biber kilosu 30 liradan alıcı bekledi. Yeşil fasulye 24, kabak 15, kivi 35, şeftali ise 25 liradan satışa sunuldu.

Sebze-meyve fiyatlarının yüksek oluşundan dert yanan vatandaşlar, narenciye ülkesi olan Kuzey Kıbrıs’ta en azından limon ve mandalina fiyatlarının daha uygun olması gerektiğini dile getirdi.

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Salatalık 20 lira

Şeftali 25 lira

Nar 15 lira

Limon 10 lira

Kabak 15 lira

Mandalina 15 lira

Fasulye 25 lira

Verigo üzüm 30 lira

Erik 16 lira

Biber 30 lira

Domates 20 lira

Kivi 35 lira

Patates 16 lira

Soğan 13 lira