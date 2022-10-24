Ali Cem GÜL
Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda limon 10, mandalina 15 liradan tezgaha konuldu. Salatalık ile domates 20 liraya satılırken, biber kilosu 30 liradan alıcı bekledi. Yeşil fasulye 24, kabak 15, kivi 35, şeftali ise 25 liradan satışa sunuldu.
Sebze-meyve fiyatlarının yüksek oluşundan dert yanan vatandaşlar, narenciye ülkesi olan Kuzey Kıbrıs’ta en azından limon ve mandalina fiyatlarının daha uygun olması gerektiğini dile getirdi.
Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:
Salatalık 20 lira
Şeftali 25 lira
Nar 15 lira
Limon 10 lira
Kabak 15 lira
Mandalina 15 lira
Fasulye 25 lira
Verigo üzüm 30 lira
Erik 16 lira
Biber 30 lira
Domates 20 lira
Kivi 35 lira
Patates 16 lira
Soğan 13 lira
Kilosu 15 lira
Kış aylarının vitamin deposu mandalina pazar tezgahlarında yerini aldı
Ali Cem GÜL
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