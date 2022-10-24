Broşür dağıtıldı

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi tarafından hazırlanan “Muhaceret İşlemleri ile İlgili Bilinmesi Gerekenler” isimli bilgilendirme broşürü, Ercan Havalimanı’nda Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun katıldığı organizasyonla KKTC üniversitelerinde eğitim almaya gelen öğrencilere dağıtıldı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yeni akademik yılın başlamasının ardından KKTC üniversitelerine kayıt yapma hakkı kazanarak, yurt dışından ülkemize eğitim almaya gelen öğrencilerin, ülkeye girişlerinde yürütülen muhaceret işlemleri hakkında Ercan Havalimanı’nda incelemelerde bulundu.

“Öğrenci Dostu Ada” projesi kapsamında muhaceret işlemlerini tamamlayan öğrencilerle sohbet eden ve başarılı bir eğitim süreci geçirmelerini temenni eden Çavuşoğlu, Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi tarafından hazırlanan “Muhaceret İşlemleri ile İlgili Bilinmesi Gerekenler” isimli bilgi broşürünü öğrencilere takdim etti.

Yürütülen muhaceret işlemlerini de yerinde takip eden Çavuşoğlu, öğrenci girişlerinde yaşanılan sıkıntılar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

“Öğrenci Dostu Ada”

Çavuşoğlu incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğrencilerin muhaceret işlemlerini yerinde incelemek ve hazırlanan bilgilendirme broşürlerini öğrencilere vermek için Ercan Havalimanı’nı ziyaret ettiklerini söyledi.

Ercan’da görev yapan Muhaceret Polisi ile Ercan Havalimanı işletmecilerine sağladıkları ortam ve gerçekleştirdikleri özverili çalışmalar dolayısıyla teşekkürlerini ileten Çavuşoğlu, “Öğrenci Dostu Ada” projesi kapsamında öğrencilerin karşılaştığı tüm sorunların giderilmesi adına çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, “Polisimize ve üniversitelerimize YÖKAS kayıtlarımıza erişimlerini sağladık. Bu bağlamda, ülkeye girişlerde, Polisimiz ile iş birliği içerisinde çalışarak, aldığımız önlemlerle birlikte gelebilecek birçok sorunu engellediğimizi düşünüyorum.” dedi.

Hazırlanan bilgilendirme broşürü ile yurt dışından gelecek olan öğrencilerin adaya girişlerinde ve girdikten sonra yapacakları işlemlerde yaşayabilecekleri sorunların en aza indirilmesi amaçlanırken, broşürde öğrencilerin online olarak muhaceret işlemlerini sorunsuz bir şekilde nasıl yapacakları ve herhangi bir sorun yaşadıkları zaman hangi birimlere başvuracakları belirtiliyor.

