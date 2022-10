Lefkoşa Maratonu şölene dönüştü

Lefkoşa Maratonu dün rekor katılımla şölen havasında gerçekleşti.

Maratona her yaştan ve her kesimden katılım olurken, bazıları evcil hayvanlarını bile getirdi.

Siyasi isimlerin, sanatçıların, yerli halkın, ABD Lefkoşa Büyükelçisi, belediye başkanları, bürokratlar, sivil toplum örgütlerinden temsilciler, spor camiasının yanı sıra ülkede yaşayan yabancılar da maratona katıldı.

Başkentte şölen havasında yapılan maraton güzel bir gün yaşanmasını sağladı.

Ana sponsorluğunu Armani Exchange'in (Esmen Grup) yaptığı ve "İyi ki'lerimiz için" sloganıyla koşulan maraton, her yıl olduğu gibi bu yıl da üç kategoride, 4 kilometre halk koşusu, 10 kilometre ve 21 kilometre şeklinde oldu.

Maratonda dereceye girenlere Büyük Han'da yapılan törenle ödülleri verildi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Maratonu’nda bir kez daha çok büyük bir beraberlik gösterildiğini söyledi. Başkan Harmancı sözlerini şöyle devam etti:

“Lefkoşa’nın sevginin de, vefanın da başkentidir. Tecrübeleriyle yolumuzu, bir küçük tebessümleriyle şehri aydınlatan büyüklerimiz yani İYİ Kİ’lerimiz için bir aradayız. İyi ki’lerimiz için İyi Ki varsın Lefkoşa, İyi Ki varsın Kıbrıs’.