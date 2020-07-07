İngiltere'deki Kıbrıslıların karantina isyanı

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni kurallar, ‘C’ kategorisinde yer alan İngiltere’deki Kıbrıslı Türkler tarafından üzüntüyle karşılandı.

Hem çifte PCR testi hem de 14 günlük karantina şartını ağır bulan Kıbrıs Türk örgütlerinin yöneticileri, kararın revize edilmemesi halinde binlerce vatandaşın başka ülkelerde tatil yapacağını söyledi.

Yapılan değerlendirmede; İngiltere’deki Kıbrıslı Türklerin, özellikle yaz aylarında adaya gelerek ekonomiye ciddi katkı sağladıklarına dikkat çekildi. Güney Kıbrıs’ın 1 Ağustos’tan itibaren İngiltere’ye karantina şartlarını kaldırdığını belirten örgüt temsilcileri, KKTC hükümetinin de benzeri adımlar atmasını istedi.

Karar gözden geçirilmeli

İngiltere’deki Kıbrıslı Türklerin KKTC’nin ekonomisine ciddi bir katkısı olduğunu ifade eden Londra Türk Masterler Başkanı Ümit Çıkıkcioğlu, “Kimse 14 gün karantinada kalmak istemez. Dolayısı ile karantina istemeyen ülkelere tatile gideceğiz” dedi.

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Ertuğrul Mehmet de Sağlık Bakanlığı’nın kararına saygı duymaktan başka çareleri olmadığını ifade etti.

Türk Toplum Futbol Federasyon Başkanı Osman Ercen ise kararın en kısa sürede revize edilmesini beklediklerini ifade etti.

Ne dediler?

Ümit Çıkıkcioğlu (Londra Türk Masterler Başkanı)

Alınan karar kapsamında İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler memleketine gitmeyi tercih etmeyecektir. Yolcular İngiltere’ye uçuş yasağını kaldıran ülkeleri tercih edecektir. Elbette KKTC hükümet yetkililerinin kendince sebepleri vardır. Ancak kimse İngiltere’deki Kıbrıslı Türklerin, Kuzey Kıbrıs’a gitmesini beklemesin. Burada yaşayan insanlar zaten çalıştığı iş yerlerinden uzun süreli bir tatil izni alamaz. Dolayısıyla, kimse tatilinin iki haftasını karantinada geçirmek istemeyecek. İnsanlar karantina ücretini ödemektense, başka bir ülkeye gidip tatil yapmayı tercih edecektir. Bu virüs tüm dünyayı ciddi anlamada etkiledi. Bu virüsten kaçmak mümkün değil, bu salgın ile yaşamayı öğrenmek zorundayız. İngiltere’deki Kıbrıslı Türklerin KKTC’nin ekonomisine ciddi bir katkısı var, ama bu durumda böylesi bir katkı mümkün olmayacak.

Ertuğrul Mehmet ( İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı )

KKTC Sağlık Bakanlığı Covid-19 tedbirleri kapsamında ülkeye giriş-çıkışlarla ilgili bir karar aldı, risk grubuna göre 3 kategori oluşturuldu. İngiltere ise en yüksek riski taşıyan C Kategorisinde. Dolayısıyla, dıştan müdahale etmemiz mümkün değil bu karara. Sadece saygı duymamız gerekiyor. Karantina ücretini ödemeye hazır olan çok insan var. Daha önce düzenlenen charter uçuşlarını dikkate alırsak, iki haftalık karantina süresinin ardından hiçbir sorunun yaşanmadığını gördük. KKTC’ye giriş yapan ve iki hafta karantina merkezlerinde kalan yolcularda her hangi bir risk veya sorun teşkil edilmedi.

Osman Ercen( Türk Toplum Futbol Federasyon Başkanı)

Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karara elbette saygı duyuyoruz. Dünyada yaşanan bu salgın özellikle İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk toplumunu çok etkiledi. 100’den fazla toplum üyemizi kaybettik. Ancak gerekli tedbirleri alarak bu virüs ile yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. KKTC’deki yetkililer tarafından alınan bu kararın en kısa zamanda revize edilmesini ümit ediyoruz. İngiltere’deki Kıbrıslı Türkler, Kuzey Kıbrıs’a ne kadar ihtiyaç duyuyorsa, Kuzey Kıbrıs’ın da buradaki topluma ihtiyacı var.

Test ve karantina

En yüksek risk grubu olan C kategorisinde yer alan İngiltere’den gelecek olanlardan talep edilenler şöyle; “KKTC’ye gelmeden önce seyahat edecekleri vasıtaya biniş tarihinden 3 gün önceden PCR test sonuçlarının negatif olması ve bunu belgelemeleri aynı zamanda, ücretlerinin kendileri tarafından karşılanması kaydıyla 14 günlük karantina koşullarına uyması koşullarına uyması zorunludur.”