‘Sefer sayısı artmalı’

Suna ERDEN

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanlığı'na seçilen Dimağ Çağıner, 1 Temmuz’la başlayan açılım sürecinin turizm için yeterli olmadığını ifade etti.

Şu anda günde iki gemi ve iki uçakla toplam 550 yolcu getirildiğini belirten Çağıner, “Bu sefer sayıları turizmin canlanması için yeterli değil. Ama biz kademeli ve kontrollü açılımı destekliyoruz ”dedi. Çağıner, en kısa zamanda sağlık altyapısının oluşturulması, test sayısının artırılması gibi adımların atılarak, sefer sayısının çoğaltılması gerektiğini söyledi.

Çağıner, sektörün canlanması için günde en az 8 uçak seferi olması gerektiğini belirterek, “Bir süre daha sefer sayıları artmazsa, turist gelmezse gerek oteller gerekse esnaf kapanma kararları alacak. İşsizlik, huzursuzluk, ekonomik daralma büyük bir kaosa yol açacak. Bir kesim rahat yaşarken, diğeri çökerken toplum huzurlu durmayacak” şeklinde konuştu.

Bizim için başlangıç

Çağıner, 1 Temmuz’la başlayan açılım sürecine başlangıç olarak baktıklarını, günde iki uçak ve iki gemi seferi yapıldığını ifade ederek, “Biz turizmciler kademeli ve kontrollü bir açılımı destekledik. Şu anda çift PCR testi uygulaması var. Bu çok doğru bir uygulamadır. Ancak sağlık altyapısı oluşturulmalı ve test kapasitesi artırılmalıdır. Böylelikle günlük seferler da çoğaltılabilir” dedi.

Tüm dünyada kontrollü bir açılımın söz konusu olduğunu ifade eden Çağıner, “Mesela günlük sefer sayısına baktığımızda güney bizden 10 kat daha fazladır. Baf Havaalanı’na günde 8 sefer yapılmaktadır. Biz ise iki uçak ve iki gemi ile günde toplam 550 kişi getirebiliyoruz” şeklinde konuştu.

Çağıner, turizmin canlanması için en az günde 8 sefer olması gerektiğini ifade ederek, “Turizm eski haline dönmeyecek ama en azından yaratılan umutla çalışanları tutma imkânımız olacak. Salgından önce günlük 30 olan sefer sayıları şimdi 2’ye düştü. Gelenlerin çoğu da burada işi gücü geçmişi olan kişilerdir. Turist oranı çok azdır” dedi.

Çağıner, salgının ne zaman biteceğinin bilinmediğini söyledi ve “Eğer bilsek o zamana kadar kapalı kalırız. Ancak bir yıl da sürebilir. Bu süre zarfından kapalı kalmamız imkânsızdır. En doğrusu kontrol, sağlık birimlerinin güçlendirilmesi ve toplumsal bilinçle süreci yönetmektir” şeklinde konuştu.



Bir kesim rahat ya diğeri?

Çağıner, sağlık sisteminin ayakta kalması için acilen pandemi hastanesi kurulması gerektiğini söyledi. Çağıner, şunları ifade etti: “Esas yapmamız gereken işleri yapmıyoruz. Sağlık ekonomi bunları konuşmalıyız. Şimdi pandemi hastanesi meselesi tartışılıyor. Bizim sağlık sistemimizi ayakta tutmamız için acilen pandemi hastanesine ihtiyacımız var. Test kapasitesini artırmalıyız.

Kapanarak bu işten çıkmamız mümkün değil. Ekonomik gelirlerin var olduğu iddia ediliyor. Bir- iki ay sonra işsizliğin yaratacağı sıkıntılar, ekonominin yavaşlaması gibi etkenler büyük bir huzursuzluğa neden olur.

Toplumun bir kesimi ekonomik olarak rahat olabilir ama büyük bir kısmı sıkıntılıdır. ‘Kapıları ardına kadar açalım’ fikri de ‘kapatalım’ fikri de yanlıştır. Bizim de tüm dünya gibi sağlık altyapımızı oluşturarak, kontrollü bir şekilde kademeli açılmamız şarttır.

Bir süre daha sefer sayıları artmazsa, turist gelmezse gerek oteller gerekse esnaf kapanma kararları alacak. İşsizlik, huzursuzluk, ekonomik daralma büyük bir kaosa yol açacak. Bir kesim rahat yaşarken, diğeri çökerken toplum huzurlu durmayacak.”