Girne'de Çarşı kurudu

Ömer KADİROĞLU

Girne Belediye başkanı Nidai Güngördü, salgın nedeniyle turizmin büyük bir darbe aldığını, bunun esnafa da yansıdığını söyledi.

Girne çarşısının Türkiye’den gelen turistlerle beslendiğini ifade eden Güngördü, esnafın işlerinin olumsuz etkilendiğini dile getirdi.

Güngördü, “Bu süreci olumsuzluk yaşamadan atlatabilmek için Kıbrıs halkına hitap edecek ürünlerin satışlarının yapılması gerekiyor” görüşünü ortaya koydu. Güngörgü, Antik Liman’da yaşanan sorunlara da değinerek, 40 yıldır yatırım yapılmadığını savundu. Diyalog’a konuşan Güngördü, salgın dönemi ve yaşanan zorlu sürecin Girne’ye yansımalarını anlattı.

Üzerimize düşeni yaptık

Güngördü, salgın döneminde belediye olarak üzerlerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirdiklerini ifade etti. Güngördü, “Halkı kucaklamak, ihtiyaçlarını karşılamak ve şehirdeki düzeni sağlamak için canla başla çalıştık. Bu süreç zorlu bir süreçti ve herkesin bundan ders çıkarması gerekiyor” dedi.

“Bu salgın sürecini bir maç olarak düşünürsek birinci devresini çok iyi bir şekilde atlattık ancak ikinci devresini de iyi atlatabilmek için çok iyi çalışmamız gerekiyor” diyen Güngördü, şöyle devam etti;

“Hijyen kurallarına çok dikkat etmemiz lazım. Maske ve sosyal mesafe kurallarını göz ardı etmememiz lazım. Uzun bir kapalılık süreci sonrasında iş yerleri yeniden açıldı. Bu açılan iş yerlerini biz belediye olarak sıkı bir şekilde denetliyoruz. Bu büyük tehlikeyi göz ardı etmememiz gerekiyor.

Kıbrıs Türk halkı disiplinli, kültürlü ve hoşgörülüdür. Pandemi döneminde en disiplinli şekilde konulan kurallara uyularak güzel bir süreç geçirildi, dolayısıyla gevşemememiz gerekiyor.”

Çarşı zor günler yaşıyor

Güngördü, salgın nedeniyle turizm sektörünün yara aldığını ifade ederek, bunun Girne çarşısı esnafını olumsuz etkilediğini söyledi. Güngördü, şunları söyledi; Girne çarşısı Türkiyeli turiste hitap ediyor. Dolayısıyla şu anda çarşıda ciddi bir sıkıntı var. Bu süreci olumsuzluk yaşamadan atlatabilmek için Kıbrıs halkına hitap edecek ürünlerin satışlarına dönülmesi gerekiyor. Ülkede yetişen zeytin, harup ve turunçgillere çok önem verilmesi kısacası kendi iç dinamiklerimize önem vermemiz lazım ki bu ekonomik hayat tekrar kendine gelebilsin. Bizim öğrenciye de turiste de ihtiyacımız var ancak bunların yanı sıra iç dinamiklerimizi harekete geçirmemiz lazımdır.”

Limana yatırım yapılmıyor

Güngördü, Antik Liman’daki sorunlara da değindi. Güngördü, tarihi ve turistik açıdan çok önemli olan limana 40 yıldır ciddi bir yatırım yapılmadığını ifade etti.

Güngördü, şöyle devam etti; “Limanının düzenlenmesi için geçmiş turizm bakanı döneminde hazırlanmış bir proje var. Bu projenin revize edilip devamlılığının sağlanması gerekmektedir.

Tarihi ve turistik açıdan çok önemli olan bu limana 40 yıldır ciddi bir yatırım yapılmadı. Göreve geldiğimizde yıkılma tehlikesi geçiren mendirek üzerinde ikinci fenerin yakınlarına kadar asfalt çalışması yaptık.

Biz bu asfaltı dökmemiş olsaydık mendirek parçalanacak ve iş maliyeti çok daha fazla artacaktı.”

Güngördü, “Bu çalışmamızın üzerinden 5 yıl geçti ancak hiçbir makam, kurum veya kuruluş devamını getirmedi İkinci fenerin yakınlarına kadar döktüğümüz asfalt sonrası 5 yıldır hala yıkık bir şekilde duruyor ve insanlar için tehlike arz ediyor. Belediye bu kadar iş yaptı bu kalan yeri de biz yapalım diyen biri çıkmadı” şeklinde konuştu.