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5 gün daha hücrede

Uyuşturuculu A4 kağıdıyla yakalanan Nihat Arbak’ın tutukluluk süresi yeniden uzatıldı

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5 gün daha hücrede

Hüseyin ÇİÇEK
Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, Gazimağusa’da bir sinema salonunun park alanına düzenlenen operasyonda 2 adet uyuşturucu içeren A4 kağıdı ile yakalanan Nihat Arbak hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlı dün ek tutukluluk talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy, 29 Mart’ta, zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi üzerine harekete geçtiklerini söyledi. 
Hüseyin Özdesoy, aynı gün zanlının, bir sinema salonu park alanında aracında tespit edildiğini ve polisi görünce kaçmaya teşebbüs ettiğini anlattı. Özdesoy, zanlının makul güç kullanılarak alıkonulduğunu ve üzerinde yapılan arama sonucu, 2 adet uyuşturucu içeren A4 kağıdı bulunduğunu hatırlattı.
Soruşturmanın devam ettiğini ve beklenen analiz sonuçlarının olduğunu bildiren polis, mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme, zanlının, 5 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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