Şüpheli hareketleri polisin dikkatini çekti

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen davasına giden Ali Yavuzcan’ın aracında silah, mermi ve uyuşturucu bulundu. Gözaltına alınan Yavuzcan dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada aktarılan bilgilere göre; mahkemede görev yapan polis memuru Serkan Sakallı davasını bekleyen Ali Yavuzcan ile kız arkadaşının hareketlerinden şüphelendi. Sakallı, mahkemeden ayrılan ve Yavuzcan’ın aracına doğru giden genç kadını takibe aldı. Araçta arama yapan polis, silah ve uyuşturucu bulunca Yavuzcan apar topar gözaltına alındı ve dün tutukluluk talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Şüpheli hareketler sergiledi

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy, 4 Nisan 2023 tarihinde, Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde görev yapan Adliye Şubesi ekibinden alınan bilgide, aynı tarihte ceza davası için mahkemeye giden zanlı Ali Yavuzcan’ın, şüpheli hareketler sergilediğini ve birlikte mahkemeye geldiği kız arkadaşı huzurunda aracında yapılan arama sonucunda tabanca, 4 canlı mermi ve bir miktar uyuşturucu bulunduğunu öğrendiklerini ve bölgeye gittiklerini söyledi.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, tabancanın balistik incelemeye gönderileceğini bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, soruşturma maksatlı zanlının, 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.