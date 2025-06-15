Kısmen rahatlama olacak

Hamit ER

Lefkoşa’da tek araçlı geçiş kapısı olan Metehan’da dün yine uzun araç kuyrukları oluştu. Çeşitli nedenlerden dolayı Güney Kıbrıs’a gitmek isteyenler uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Sıcak havada araçlarının içerisinde bekleyen sürücüler ve yolcular, yıllardır yaşanan sorunun çözülmemesinden dert yandı.

Vatandaşlar, tek çarenin yeni sınır kapılarının açılması olduğunu söylerken, sadece kuzey tarafında değil, güney tarafında da aynı yoğunluk yaşanıyor.

Türk tarafı, Metehan Sınır Kapısı'nda KKTC'ye girişlerde üçüncü şerit ve kontrol noktasını 2018 yılında açarken, Rum tarafı 7 yıl sonra harekete geçti.

Çalışmalar yakında tamamlanacak

Metehan Kara Kapısından kuzeye geçişi 3 şeride çıkaran Rum tarafının başlattığı çalışmaların yakında tamamlanacağı belirtilirken, geçişlerin kısmen rahatlaması bekleniyor.

Fileleftheros gazetesi; Metehan Kara Kapısı karşısındaki Rum kontrol noktasına, Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yürütülen KKTC’ye geliş yönüne bir şerit daha (üçüncü şerit) ve yayalar için kaldırım eklenmesi, yeni kontrol noktası ve görevli personel için hijyen alanları (tuvalet) oluşturulmasıyla ilgili çalışmaların büyük oranda tamamlandığını, NATO tipi bariyer ve küçük dokunuşlar kaldığını yazdı. Yapılan iyileştirmenin tam olarak kullanılabilmesi için ara bölge içerisindeki çalışmaların da tamamlanması gerektiğini belirten gazete, BM Barış Gücü tarafından üstlenilen bu çalışmaların 2 ile 4 aylık sürede tamamlanacak şekilde Kıbrıslı Türk ve Rum müteahhitler konsorsiyumuna yaptırılacağını, bununla ilgili ihale prosedürünün başlatıldığını belirtti.