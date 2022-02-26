Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Yönetimi’nin “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” ifadesini kullanan Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’a yönelik tepkilerini değerlendirdi. Tatar, KKTC’nin bir gerçek olduğunu ve olmaya devam edeceğini vurguladı.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’un, Ukrayna’daki gelişmeler konusunda Rossiya TV kanalına yaptığı açıklamada “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” ifadesini kullanmasına Rum Yönetimi’nden gelen tepkileri değerlendirdi.

Lavrov’un “Hiç kimse Kuzey Kıbrıs temsilcilerinin diyaloğa katılma hakkını reddetmiyor” şeklinde değerlendirmede bulunmasının büyük yankı yarattığını kaydeden Tatar, Rum Yönetimi’nin de Lavrov’a yönelik tepkilerinin devam ettiğine işaret etti.

“Sayın Lavrov’un ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ ifadesini kullanmasıyla ilgili olarak Rum Yönetimi, Rusya’ya yönelik diplomatik girişimlerde bulunacağını açıklarken, her zaman olduğu gibi Kıbrıs’taki gerçekleri gizlemeye ve dünya kamuoyunu aldatmaya çalışmaktadır” diyen Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin eşit kurucu ortağı olan Kıbrıs Türk halkının yöneticilerinin de 1959 Zürih ve Londra görüşmelerinde olduğu gibi, o yıllardan bu yana Kıbrıs konusuyla ilgili diyalog, gelişme ve müzakerelere katılma hakkına sahip olduğunu ve bunun yadsınamaz ve gizlenemez bir gerçek olduğunu vurguladı.

Rum Yönetimi’nin Lavrov’un, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” ifadesini kullanmasını hazmedemediğini ve buna karşı çıktığını söyleyen Tatar, Rum Yönetimi’nin tepki ve girişimlerinin hiçbir anlamı, değeri ve geçerliliği olmadığını kaydetti.

“Silah zoruyla bir Rum devletine dönüşen ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’, Kıbrıs Türk halkını temsil edemez. Kıbrıs Türk halkının tek temsilcisi, özgür iradesiyle kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir. KKTC bir gerçektir, vardır ve var olmaya devam edecektir” diyen Tatar, Kıbrıs’ın ve bölgenin yararına olacak bir antlaşmanın yolunun ise egemen, eşit, iki ayrı devletin varlığına dayalı çözüm olduğunu söyledi.

Sağduyu önerdi

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili mesajında, savaşın en yıkıcı boyutunu deneyimlemiş bir halkın Cumhurbaşkanı olarak diplomasi ve diyaloğun ivedilikle galip gelmesini ve yıkım ile şiddetin yerini sağduyu ile barışın almasını temenni etti.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Tatar mesajında, savaşın bir an evvel bitmesi temennisinde bulundu.

