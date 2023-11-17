‘Temiz bir sayfa istiyoruz’

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’nun (ICIJ) yabancıların Kıbrıs'taki mali işlemlerine ilişkin “Cyprus Confidential” isimli yeni araştırma sonuçları Güney Kıbrıs’ta geniş yankı uyandırdı.

Rum Maliye Bakanı Makis Keravnos yaptığı açıklamada, araştırma sonuçlarına atıfta bulunarak özellikle rahatsızlık yaratan durumun, Güney Kıbrıs’ı sorunlu bir finansal yatırım destinasyonu olarak göstermeye devam etmeleri olduğunu ifade etti.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Keravnos, Mart 2023 itibarıyla bu hükümetin, Güney Kıbrıs’ın isminin karalanması yöntemine hiçbir şekilde olanak tanımayacak kurumları inşa etmek ve ek emniyet supaplarını oluşturmak için yoğun bir süreç başlattığını belirtti.

Kara para aklanması konularında hizmet sağlayıcılarının denetimine ilişkin hukuki çerçevenin güçlendirilip güçlendirilmediği şeklindeki bir soru üzerine Keravnos, bu konuda danışman olarak faaliyet gösteren İngiltere hükümeti ile yakın bir iş birlikleri bulunduğunu söyledi.

Araştırma sonuçları içerisinde kendisini şaşırtan bir unsurun olup olmadığı şeklindeki soruya karşılık ise Keravnos, hiçbir şeyin kendisini şaşırtmadığını, bütün bunların yıllardır ortalıkta dolaştığını ifade etti.

Paolo Gentiloni’nin açıklamaları

Haravgi gazetesi, Avrupa Birliği’nin Ekonomi Komiseri Paolo Gentiloni’nin açıklamalarına yer verdi. Habere göre, Gentiloni, Avrupa Komisyonu’nun “Sonbahar Öngörülerini” açıklarken yaptığı açıklamada “yaptırımların teğet geçilmesinin mümkün olamayacağı” yönünde Güney Kıbrıs’a sert bir mesaj gönderdi.

Gentiloni bu açıklamayı Güney Kıbrıs’ın Rus oligarkların milyarlarca dolarlık servetlerini yaptırımlardan nasıl kaçırdığına dair aştırma sonuçlarını yorumlarken yaptı.

Gentiloni açıklamasında ayrıca “Unshell Direktive” olarak bilinen sanal varlıkların vergi amaçları doğrultusunda kötüye kullanılmasının yanı sıra agresif vergi planlaması uygulamalarının önlenmesi için yeni bir talimat götüreceğini belirtti.