İki sürücü de kusurlu

Ömer KADİROĞLU

Girne’nin Beylerbeyi bölgesinde meydana gelen trafik kazası korkunç sonuçlar doğurdu. ZP 992 plakalı Mercedes marka aracı kullanan 26 yaşındaki T. M. E. ile VM 045 plakalı Porsche marka aracı kullanan E. Z.’nin karıştığı çarpışmada toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılardan biri ağır olmak üzere hastaneye kaldırıldı. Sürücüler bir gün arayla ambulansla mahkemeye getirilerek, duruşmaya çıkarıldı.

Doktor izniyle dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan Mercedes sürücüsü T. M. E., teminatla serbest bırakıldı. Porsche kullanıcısı E. Z. ise önceki gün yine ambulansla mahkemeye çıkarılmış ve teminata bağlanmıştı. Polis, meydana gelen kazada her iki sürücünün de kusurlu olduğunu açıkladı.

Duruşmada detaylar aktarıldı

Mahkemede olguları aktaran Girne Trafik Şube’de görevli polis memuru, kazanın 15 Eylül 2025 tarihinde sabaha karşı saat 01.00 sıralarında Beylerbeyi Zafer Caddesi üzerinde yaşandığını belirtti. Polis, “ağır yaralanma” ve “büyük hasarla sonuçlanan” kazada her iki araç sürücüsünün de kusurlu olduğunun belirlendiğini söyledi. Polis, E.’nin aracında yolcu olarak bulunan A. M. D.’nin durumunun kritik olduğunu vurguladı. D.’nin beyin kanaması geçirdiğini, ciğerlerinde ezilme tespit edildiğini, yoğun bakımda uyutularak tedavisinin sürdüğünü kaydetti.

Polis memuru, her iki sürücü hakkında mahkeme emriyle tutuklama kararı çıkarıldığını, E. Z.’nin önceki gün doktor raporu doğrultusunda mahkemeye çıkarıldığını belirtti. E.’nin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu, KKTC’de yükseköğrenim gördüğünü ifade eden polis, davaları görüşülünceye kadar uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı T. M. E., “KKTC’de öğrenciyim, 10 gün sonra mezuniyet sınavım var. Tedavimin Türkiye’de devam etmesini istiyorum” diyerek kendini savundu.

100 bin TL nakit teminat yatırdı

Yargıç, zanlı E.’nin yurt dışına çıkışını yasakladı. Ayrıca 100 bin TL nakit teminat yatırmasına, KKTC vatandaşı bir kişinin imza edeceği 500 bin TL’lik kefalet senedi sunmasına ve bu koşulları yerine getirmesi halinde serbest yargılanmasına emir verdi.

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren A. M. D.’nin sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu bildirildi.