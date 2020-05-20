Kaçırıp dövdüler, sonra parmaklarını kırıp parasını aldılar

Suna ERDEN

Girne’de meydana gelen olayda Ahmad Fadda, Noureddin Almomani ve Zeid Dababneh isimli üç zanlı

Ahmad Alwani’yi dağa kaçırıp, darp ettikten sonra parasını çaldı.

Üç zanlı polise şikâyet edilince de bu kez Alwani’nin evini bastı, darp edip parmağını kırdıktan sonra yüklü miktardaki parası ile değerli eşyalarını çaldı.

Zanlıların Ahmad Alwani’yi daha önceden tanıdıkları, yolda yürür vaziyette görünce “Gel seni markete götürelim” deyip araçlarına aldıktan sonra dağa kaçırdıkları belirtildi. Şikâyet üzerine tutuklanan üç zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, üç zanlının Girne’de yolda yürüyen Ahmad Alwani’yi markete götüreceklerini söyleyip, arabalarına aldığını belirtti.

Polis, zanlıların araca aldıkları Alwani’yi zorla Girne bölgesinde dağlık bir alana götürdüklerini ifade etti. Zanlıların dağlık alanda Alwani’yi yumruklayıp, bıçakla tehdit ettiklerini kaydeden polis, üzerindeki 700 dolar ve Huawei marka cep telefonunu çaldıklarını söyledi.

Alwani’nin 12 Mayıs tarihinde şikâyetçi olduğunu, soruşturma başlatıldığını belirten polis, zanlıların tespit edilmesi için kamera kayıtlarının incelenmeye başladığını kaydetti.

Şikayeti duyunca ev bastılar

Polis memuru, zanlıların henüz yakalanmadan önce şikâyet edildiklerini duyduklarını, bu nedenle 18 Mayıs tarihinde Alwani’nin evini basıp zorla içeri girdikten sonra darp ettiklerini açıkladı.

Polis, ciddi şekilde darp edilen Alwani’nin sağ el parmağının kırıldığını söyledi.

Polis, zanlıların evden ayrılmadan önce Alwani’nin dolapta sakladığı 3 bin dolar, bin TL 550 dolar değerindeki 2 adet güneş gözlüğünü ve 800 dolar değerindeki iPhone 6 Plus marka cep telefonunu çaldıklarını açıkladı. Zanlıların aynı gün tespit edilerek yakalandığını kaydeden polis, evlerinde arama yapıldığını belirtti.

Alwani’den aldıkları telefon bulundu

Polis, Noureddin Almomani’nin evinde Alwani’den aldıkları Huawei marka telefonun tespit edilerek emare alındığını söyledi.

Polis tutuklanan zanlılar Ahmad Fadda, Noureddin Almomani ve Zeid Dababneh’in yapmış oldukları beyanların araştırılacağını ayrıca incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2020, 10:40