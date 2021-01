KKTC’de son 24 saatte 52 pozitif vaka

KKTC’de dün 3 bin 500 PCR testi yapıldı, 42'si yerel 52 pozitif vaka saptandı, 1 kişi yoğun bakıma alındı. Yeni vakalardan 18’i Lefkoşa, 25’i Girne, 5’i Mağusa, 1’i Lefke’den olduğu açıklandı. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 8’e yükseldi.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin ve Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar çerçevesinde Girne ve Lefkoşa’daki kapanma ve ülke genelindeki sıkı önlemler sürerken pandeminin başından beri ülkede en yüksek vaka sayısı dün saptandı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin, son 24 saatte yapılan testlerle ilgili açıklamasına göre, iyileşen 14 kişi de taburcu edildi.

Bakan Pilli, 3 kişinin hava yolu ile geldiğini, vakalardan 7’sinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 42 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 18’inin Lefkoşa, 25’inin Girne, 5’inin Mağusa, 1’inin de Lefke bölgesinden olduğunu belirtti.

Dünkülerle birlikte toplam test sayısı 392 bin 84’e, vaka sayısı ise 2 bin 164’e yükseldi.

Tedavisi devam eden 321 hastadan 93’ü pandemi merkezinde, 220’si pandemi otellerinde takip ediliyor. 8 hasta ise yoğun bakım servisinde tedavi görüyor.

KKTC’de şimdiye kadar virüs nedeniyle 14 can kaybı var.



Güneyde 3 can kaybı

Güney Kıbrıs'ta Coronavirüs son 24 saat içinde 3 can daha aldı, 128 yeni vaka saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre dün yapılan 12 bin 133 testten 128'inin pozitif çıkması ile toplam vaka sayısı 30 bin 380'e ulaştı. Dün 76 yaşındaki kadın, 80 ve 84 yaşındaki erkek hastaların Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 193'e yükseldi.

Dün itibarıyla tedavi gören hasta sayısının 155, durumu ciddi olanların da 52 kişi olduğu bilgisi verildi.