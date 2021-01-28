Bir bu eksikti

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat bölgesinde gizli bir şekilde güneyden kuzeye geçmeye çalıştığı esnada yakalanan ve üzerinde yapılan aramada 2 kilo 300 gram uyuşturucu bulunan Daniel Emekawuru’dan PCR testi için alınan sürüntü örneklerinin başka bir şahsın örnekleriyle karıştığı belirtildi. Zanlıya dün yeniden PCR testi yapılırken, gıyabından ek tutuklama duruşması gerçekleştirildi.

Duruşmada test sonucunun gecikmesinden dolayı zanlı hakkında bir gün daha tutukluluk talep edildi.

Mahkemede iddiaları aktaran polis, zanlının 25 Ocak 2021 tarihinde saat 20.50 sıralarında Haspolat bölgesinde Güney Kıbrıs’tan gelerek gizlice Kuzey Kıbrıs’a geçmeye çalışırken yakalandığını söyledi. Polis, yakalanan zanlının üzerinde arama yapıldığını; 600 gram sentetik cannabionid (bonzai) ve bin 800 gram hintkeneviri ele geçirildiğini hatırlattı.

Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucuları getirmek için bir şahısla bin Euro karşılığında anlaştığını itiraf ettiğini söyledi.

Polis memuru, zanlının Güney Kıbrıs’tan gelmesi nedeniyle izole edildiğini, iki gün önce PCR testi yapıldığını ancak Emekawuru ile bir şahsın test sonuçlarının karıştığını söyledi. Polis, zanlıya yeniden test yapıldığını açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının test sonucunun beklendiğini ifade ederek, bir gün daha süre istedi.

Mahkeme talep edilen süreyi onayladı.