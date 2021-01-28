Polis iş başında

Ömer KADİROĞLU

Yerel Covid-19 vakalarındaki artıştan dolayı alınan ek tedbirler çerçevesinde dün Lefkoşa ve Girne’de kapanma başladı. Polis, iki ilçeye giriş-çıkışları kontrol altına alırken, kapanma olmayan Gazimağusa’da da önlemler alındı. Gazimağusa Polis Müdürü Ahmet Beşerler, ilçeye giriş çıkışlarla ilgili olarak Gaziköy, Paşaköy, Aslanköy, Serdarlı ve Küçük Erenköy’de kontrol noktaları oluşturulduğunu söyledi. Beşerler, Girne ve Lefkoşa’dan Gazimağusa’ya girişlerin denetim altına alındığını belirtti.



Giriş-çıkışlar denetlendi

Lefkoşa’da 3 Şubat Girne’de ise 10 Şubat’a kadar sürecek olan tam kapanma ve kısmi sokağa çıkma yasağı dün uygulamaya girdi. Girne ve Lefkoşa ilçelerine, diğer bölgelerden giriş çıkışlar durduruldu. İlçelerin girişlerine çadır kurup, kontrol noktaları oluşturan polis, tüm gün ve gece denetim yaptı. Bakanlar Kurulu kararıyla polis, sağlık, itfaiye, sivil havacılık, matbaacılar, elektrik kurumu, belediyeler, bankalar, muhasebeciler ve sarı basın kartı sahibi basın çalışanlarının giriş-çıkış yasağından muaf olurken, ekipler araçları durdurarak izinleri kontrol etti.

Gazimağusa’da da kontrol başladı

Sadece Lefkoşa ve Girne’de değil Gazimağusa’da da sıkı denetimler başladı. Gazimağusa Polis Müdürü Ahmet Beşerler, ilçeye giriş çıkışlarla ilgili olarak Gaziköy, Paşaköy, Aslanköy, Serdarlı ve Küçük Erenköy’de kontrol noktaları oluşturulduğunu söyledi. Beşerler, Girne ve Lefkoşa’dan Gazimağusa’ya girişlerin denetim altına alındığını belirtti. Beşerler yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Mağusa Polis Müdürlüğü kendi denetimlerini yapmakta ve ilgili kurumlara yardımcı olmakta kararlıdır.

Biz ilk önce 9 Mart’ta bu pandemi ile karşılaştık 10 ayda büyük ölçüde deneyim kazandık. Bu deneyimlerimiz kullanarak hem kurumsal hem de toplumsal olarak bu mücadeleyi el birliği ile yaparak başarılı olacağımıza inanıyorum. Halkımızdan anlayış bekliyoruz. Bizlere yardımcı olsunlar. Bu şekilde aşamayacağımız hiçbir sorun yoktur."

Online izin başvurusu yapılabilecek

Bu arada sokağa çıkma yasağı süresince, acil durumlarda sokağa çıkma izni başvuruları İçişleri Bakanlığı’nın https://permissions.gov.ct.tr/street adresine yapılabilecek.

Kısmi sokağa çıkma yasağı kapsamında fırın, eczane, market, akaryakıt ihtiyacı olan vatandaşlar ilçe içinde kendilerine yakın yerlerden bu ihtiyaçlarını giderebilecek.