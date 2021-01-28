Beceremedik

Ömer KADİROĞLU

Coronavirüs salgını ikinci kez tam kapanmaya neden oldu. Bu kez tam kapanma sadece Girne ve Lefkoşa’da gerçekleşirken esnaf, kapısına yine kilit vurmak zorunda kaldı.

Kapanmayla birlikte dün Lefkoşa’nın tarihi çarşısı Arasta, en işlek bölgeleri Metropol ile Dereboyu sessizliğe gömüldü.

Geçtiğimiz 2020 yılı Mart-Mayıs ayları arasında yaşanan kapalılıktan dolayı büyük ekonomik kayba uğrayan Lefkoşa esnafı ve vatandaşlar endişe yaşarken, yetkililerin etkin çözümler bulmasını istedi. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, “kapanma çözüm değil ancak eğer gerekliyse yapılmalıdır ama devlet özel sektöre destek olmalıdır” dedi.

Vatandaşlar, “kapanma yerine zamanında gerekli denetimler yapılsaydı ve halk kurallara uysaydı bu duruma düşmezdik” şeklinde konuştu.

Ne dediler…?

Pembe Kale

“Özel sektör bu kapanmalardan dolayı ciddi sıkıntılar yaşıyor. Şu anda bile düzgün maaş alamayan insanlar vardır. Bir kapanma olursa kesinlikle devlet destek olmalıdır. Bölgesel kapanmaya gidildi ve insanlar Lefkoşa’dan Mağusa’ya kaçtı. İnsanlar psikolojik olarak kendilerine öyle bir çözüm buldular diye düşünüyorum. Şu an Mağusa’da da vakalar yükseliyor oraya kaçanların sanırım gidecek yeri kalmadı. Kapanma ile bulaş azaltılabilir ancak konulan hijyen kurallarını da denetleyerek bu süreç kapanmaya gidilmeden de kontrol edilebilirdi.”

Cengiz Paşa

“Alınan kararlarla ilgili yapılan açıklamalar yeterince anlaşılır olmadı. Bölgesel kapanmaya gidildi ve bence bu karar doğru bir karar olmadı. Kapanma önceden yapılsaydı belki çözüm olurdu ancak şu an pek işe yarayacağını düşünüyorum. Tedbirler halk tarafından son zamanlarda elden bırakıldı ve duyarsız davranıldığı için bugün bu noktaya geldik.”

Cahit Mehmetçik

“Alınan kararlar bence yeterli değil, daha fazla tedbir alınması gerekiyor. Kapanmak kesinlikle çözüm değildir. Başka türlü çözüm bulunmalıdır. Günlük kazanıp geçinen insanlar var, kapanma ile onları zora sokuyorlar. Bir yerde biraz birikimi olmayan kapanma ile çok zor günler geçirir. İnsanlar mahvoldu. Yetkililer incelesin bakalım Avrupa’da nasıl yapıyorlar bu işi, ona göre tekrar oturup çalışsınlar.”

Ahmet Gökaydın

“Alınan kararlarla başımızı örttük ayağımızı açtık, başka bir şey anlamadım. Bir sefere mahsus kapanma çözümdür ancak bunu sürekli yaparsanız özel sektör ve esnaf büyük sıkıntılar yaşar. Devlet kapalı olan sektörlere destek olmalıdır ancak gücünün olmadığını ifade ediyorlar. Devlet doğru düzgün vergilerini toplasa böylesi durumlarda da güçlü olabilir.”

Gülizar Gökaydın

“Herkes kendi kendini korusa mesafeli davransalar bu duruma gelmezdik. Halk olarak bizler de tedbirleri elden bıraktığımız için bugün kapanma ile karşılaştık. Lefkoşa ve Girne kapandı diye büyük bir kalabalığın Mağusa’ya kaçtığını duyduk. Bu da yanlıştır. Kapanma yerine denetim yapılsa ve kuralı ihlal edenler cezalandırılsa kimse de zora girmemiş olacaktı.”

Hamza Özcü

“Açık söylemek gerekirse kararlarla ilgili yapılan açıklamalardan ben hiçbir şey anlamadım. Karmakarışık bir ortamdayız. Sokağa çıkma yasağı var dediler, dışarıda eskisinden daha kalabalık bir ortam var. Kapanma kararı alındı ve bu kararın doğru bir karar olmadığını söylemek istiyorum. İnsanlar özellikle bu süreç içerisinde ekmeklerinin derdine düşmüş ve bir destek vermeden yeni bir kapanma uygulaması bu insanları büyük bir zora sokacaktır. Kapanmak yerine denetimler yaparak tedbirlere uymayanlar cezalandırılsa kimse bugün bu duruma gelmezdi.”

Cezmi Denizgezen

“Belli bir noktada kapanma şarttır ancak sektörler ciddi bir sıkıntıya düşer. Devlet kapanma durumunda özel sektöre destek olmalıdır ancak bunu yapacaklarını sanmıyorum. Çünkü devlet Türkiye olmasa maaş bile ödeyemez durumdadır.”

Mustafa İçen

“Alınan son kararlarla ilgili biraz karmaşa yaşadık. Yapılan açıklamadan bir şey anlayamadık. Alınan kararlar bence yeterli değildir. Lefkoşa ve Girne’yi kapattılar ancak vatandaşlar Mağusa bölgesine kaçtı ve bu kapanma bir şey ifade etmedi.”

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021, 11:40