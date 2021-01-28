Yangının nedeni benzin kaçağı

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’da dün öğle saatlerinde trafikte seyir halinde olan kiralık araç aniden alev aldı. Aracın motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu aracın ön kısmı tamamen yandı. Yangının benzin kaçağından dolayı çıktığı belirtildi.

Elde edilen bilgilere göre; dün saat 10.00 sıralarında Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde seyreden Aykut Mulazim yönetimindeki ZNB 827 plakalı kiralık araç aniden alev aldı. Aracın motor kısmında çıkan yangın kısa sürede ön cepheyi kapladı.

Sürücü aracı park edip, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, araç yangınını söndürdü.

Yangın sonucu aracın motor bölümündeki plastik aksamlar ile elektrik aksamları, ön tampon ve makine kapağı yanarak, ön cam ise ısıdan patlayarak hasar gördü.

Yapılan ilk tespitlere göre; yangının benzin kaçağından dolayı çıktığı belirlenirken, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.