NALCI GRUB OF COMPANIES (Çaplı Veteriner Danışmanlık Hizmetleri Ltd.) distribütörlüğünde Salih Nalcı yönetiminde , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) 18 süt ve et üreticisi, Fransa’nın Besançon kentinde düzenlenen Coopex Montbéliarde Show 2025 etkinliğine katılarak ülkemizi temsil etti.

KKTC’li üreticiler, uluslararası arenada yer aldı.

Süt ve et üreticileri için önemli bir buluşma noktası olan etkinlik, sektörün en iyi yetiştiricilerini ve genetik uzmanlarını bir araya getirdi. KKTC’den katılan üreticiler, Montbéliarde ırkının süt ve et verimi açısından sunduğu avantajları yakından inceleme fırsatı buldu.