Dayanışma mesajı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın, AB’nin savunma ve güvenliğinin desteklenmesi ile Güney Kıbrıs’ın caydırıcılık gücünün geliştirilmesi konularını ele aldıği bildirildi.

Haravgi gazetesinin habere göre; Hristodulidis, görüşmede AB’nin savunma ve güvenliğinin desteklenmesine ilişkin çok önemli kararların alındığı gayri resmi Avrupa Konseyi toplantısından bahsederek, bu önemli kararların bir sonraki Avrupa Konseyi toplantısına resmiyet kazanacağını söyledi.

Görüşmede, Rum Yönetimi’nin “Andreas Papandreu” Hava Üssü’nün genişletilmesi ile “Evangelos Florakis” Deniz Üssü’nün iyileştirilmesi hedeflerinden de söz eden Hristodulidis, bazı teçhizat konularını da ele aldıklarını ifade etti.

Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias ise, ABD’nin Güney Kıbrıs’ın temin edebileceği Amerikan teçhizatıyla ilgili yeni girişiminden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dendias, Hristodulidis’in, Avrupa’nın kendi topraklarını koruyabilmesi gerekliliği konusundaki açıklamalarına da katıldığını belirtti.

Palmas-Dendias görüşmesi

Fileleftheros gazetesi , “Savunma Alanında İşbirliği” başlıklı haberinde Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas ile Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias arasındaki görüşmeye yer verdi.

İki bakanının, gerçekleştirdikleri görüşmede askeri sistemlerin imalatı konusunda işbirliği yapılmasını ele aldıklarını yazan gazete, iki bakanın ayrıca iki ülkenin savunma alanındaki işbirlikleri için güçlerini birleştirmesi konusunda anlaştığını belirtti.

İki bakanın ayrıca savunma alanında faaliyet gösteren Rum ve Yunan şirketleri arasında işbirliği yapılması konusunda uzlaşamaya vardığını belirten gazete, görüşmede ele alınan esas konulardan birinin de Baf ve Mari’de askeri üslerin geliştirilmesi olduğunu, Dendias’ın gerek “Andreas Papandreu” Hava Üssü ve “Evangelos Florakis” Deniz Üssü konularına büyük ilgi gösterdiğini de yazdı.