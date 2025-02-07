Hedefini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze ile ilgili skandal bir açıklamaya daha imza attı. Trump, Gazze'nin savaşın sonunda İsrail tarafından ABD’ye devredileceğini savundu. Amerika’nın Gazze'yi kalkındırmak için dünyanın dört bir yanından gelen kalkınma ekipleriyle çalışacağını öne sürdü. Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İspanya, İrlanda ve Norveç gibi, Gazze'deki saldırılara karşı çıkan ülkelerin Filistinlileri kabul etmesi gerektiği fikrini ortaya attı. Filistinliler başta olmak üzere tüm dünyadan gelen tepkilere aldırmayan ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'den elini çekmeyeceğini bir kez daha gösterdi.

Trump, Amerika’nın Gazze'de kalkınma inşa etmek için dünyanın dört bir yanından gelen kalkınma ekipleriyle çalışacağını söyledi.

Gazze Şeridi’nin savaşın sonunda İsrail tarafından ABD’ye devredileceğini savundu. ABD Başkanı, Amerika’nın “türünün en büyük ve en görkemli gelişmelerinden biri” olacak inşaata yavaş ve dikkatli bir şekilde başlayacağını dile getirdi.

Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda, "Gazze Şeridi, savaşın sona ermesiyle birlikte İsrail tarafından ABD'ye devredilecek" dedi.

"Filistinliler çok daha güvenli ve güzel bölgelere, yeni ve modern evlere yerleştirilmiş olacaklar" diye ekledi.

Trump ayrıca Gazze için “ABD askerine ihtiyaç duyulmayacağını” ifade etti.

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze'deki saldırılara karşı çıkan ülkelerin Filistinlilerin gönüllü olarak ayrılmasını kabul etmesi gerektiğini söyledi.

İsrail Kanal 12'nin aktardığına göre Katz, “Başkan Trump'ın cesur planını memnuniyetle karşılıyorum, Gazze sakinlerine tüm dünyada olduğu gibi ayrılma ve göç etme özgürlüğü tanınmalıdır” dedi.

