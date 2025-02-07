Hüzün ve gözyaşı

Türkiye, 6 Şubat 2023'te 11 ilde büyük bir yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldı. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'la birlikte Hatay, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Elazığ'da 53 bin 537 kişi yaşamını yitirdi. Deprem felaketinin 2'nci yıldönümü için düzenlenen törenlerde, hayatını kaybedenler özlemle anıldı.

Kahramanmaraş'ta Osman Sayın Spor Salonu önünde buluşan depremzedeler, "unutmadık", "saygı ve özlemle anıyoruz" yazılı dövizleri yere sererek üzerlerine karanfil bıraktı. Kur'an-ı Kerim okunup dua edilen programda, yakınlarını kaybeden bazı depremzedeler konuşma yaptı.

Asrın felaketinde vefat edenlerin fotoğraflarının duvara asıldığı etkinlikte, depremi yansıtan görüntüler izlendi. 12 bloku yıkılan Ebrar Sitesi'nin yerine inşa edilen konutların önüne gelen aileler de burada ateş başında nöbet tuttu. Depremde yaşamını yitirenlerin yakınları, Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda da kabir ziyareti yaptı. Alanlarda kurulan çadırlarda, çorba, tatlı, tavuk, pilav ve çay ikramında bulunuldu.

“Sessiz Yürüyüş"

Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler anıldı. Gaziantep Valiliğince, merkez Şehitkamil ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde, 6 bloktan 4'ü yıkılan ve 134 kişinin hayatını kaybettiği Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nde anma programı düzenlendi. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve yakınlarını kaybeden vatandaşlar, enkaz alanına yürüdü. "Sessiz" gerçekleştirilen yürüyüşün ardından protokol üyeleri ve katılımcılar, saygı duruşunda bulundu. Program, duaların okunmasının ardından son buldu. Adıyaman'ın Çelikhan İlçesinde, 3 bin ceviz ve 2 bin hurma fidesi, üreticilere dağıtıldı. Çelikhan Orman İşletme Şefliği ekiplerince Cumhuriyet Mahallesi çarşı meydanında toplamda 5 bin fidan, üreticilere dağıtıldı. Hatay'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yaşamlarını yitirenler için anma programı yapıldı. Kalabalık grup, "Sessiz Yürüyüş" adı altında Atatürk Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'nda yürüdü. İskenderun ilçesi Anıt Alanı'nda da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için 04.17'de anma programı yapıldı. Bu illerin yanı sıra birçok bölgede depremde hayatını kaybedenler düzenlenen törenlerle anıldı.

Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2025, 09:38