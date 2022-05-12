Kadın istemeyince dokunmak da suç

Hüseyin ÇİÇEK

Cinsel ilişki talebini reddettiği gerekçesiyle eşine karşı zorbalık yaptığı iddia edilen İsa Cırık dün mahkemeye çıkarıldı.

Olay 4 Mayıs 2022 tarihinde Gazimağusa’da meydana geldi. İddialara göre; zanlı cinsel ilişkiye girmeyi reddeden eşini iterek kanepeye düşürdü.

Zanlı eşinin elbiselerini yırtarak çıkardıktan sonra göğsünü sıkarak cinsel saldırıda bulundu.

Bu esnada kendisine direnen eşini darp ettiği iddia edilen zanlı, polise gitmemesi için öldürmekle tehdit etti.

Darp ve cinsel saldırı suçlarından dün mahkemeye çıkarılan zanlı hakkındaki iddialar aktarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Meltem Uçar, zanlı İsa Cırık’ın, 4 Mayıs 2022 tarihinde, saat 22.00 sıralarında, ikametgahları içerisinde, kendisiyle cinsel ilişkiye girmeyi kabul etmeyen eşini iterek kanepeye düşürdüğünü, elbisesini yırttığını, zorla göğsünü sıkarak cinsel saldırıda bulunduğunu açıkladı.

Polis, zanlının eşini “polise gidersen seni öldürürüm” diyerek tehdit ettiğini belirtti.

Zanlının aynı tarihte tutuklandığını ancak PCR testinin pozitif çıktığını bildiren polis, dün itibarıyla tedavisinin tamamlandığını ifade etti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirtti ve zanlının, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

12 bin TL ödedi

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının, 12 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve 2 kefilin75’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.