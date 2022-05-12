Uyanık Afrikalı

Lefkoşa’da bindiği taksi ile Gönyeli’ye giden 23 yaşındaki Nijerya uyruklu Chigozie Franklin Ogi ulaşım bedeli olan 120 lirayı sahte dolarla ödedi.

Taksi şoförüne sahte 100 dolar veren zanlı, şikâyet üzerine gözaltına alınarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada ülkeye 29 Nisan 2021 tarihinde 60 günlük vize ile giriş yapan zanlının o tarihten beri herhangi bir muhaceret işlemi yaptırmadığı açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlının 10 Mayıs 2022 tarihinde saat 03.30 sıralarında Lefkoşa’da taksiye binerek, eve gittiğini, şehir içi ulaşım beledi olarak 120 lira ödemesi gerektiğini ancak şoföre sahte 100 dolar verdiğini söyledi.

Polis memuru, şikâyet üzerine zanlının 10 Mayıs saat 09.00 sıralarında Lefkoşa’da tespit edilerek gözaltına alındığını belirtti.

Polis, zanlının evinin arandığını, yasa dışı herhangi bir emareye rastlanmadığını dile getirdi.

Polis memuru, zanlının sözlü beyanında sahte 100 doları 8 Mayıs 2022 tarihinde Lefkoşa'da faaliyet gösteren Cloud Nine isimli işletme önünde aldığını ancak parayı veren şahısın adını bilmediğini öne sürdüğünü dile getirdi.

Polis, yapılan araştırmada zanlının 29 Nisan 2021 tarihinde 60 gün vize ile ülkeye geldiğini ve herhangi bir muhaceret işlemi yaptırmadığını belirtti.

İncelenmesi gereken kamera görüntüleri ve aranan bir şahıs olduğunu ifade eden polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme hakkında ‘sahte banknot tasarrufu ve sahte banknotu tedavüle sürme, sahte davranışla kredi temini’ suçlarından soruşturma yürütülen zanlının ilk etapta 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.