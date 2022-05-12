Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de bir iş yerinin yan giriş kısmına aracını park eden Mahmut Cemmedo iş yeri sahibi F.B.

(K-26) tarafından uyarılınca deliye döndü.

Zanlı park nedeniyle sözlü olarak tartışmaya başladığı F.B.’nin sağ bileğini bükerek, serçe parmağını kırdı.

Bu esnada olaya müdahale eden F. B.’nin babası M.P.’ye de küfür ederek, koluna vurup darp eden zanlı şikayet üzerine tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada söz alan zanlı “Hiçbir şey yapmadım” iddiasında bulundu.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mehmet Tunceli, olayın 10 Mayıs 2022 tarihinde saat 19.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi. Polis, İskele’de faaliyet gösteren “Funda Gardens Çiçekçilik” isimli işletmenin yan giriş kısmına aracını park eden zanlının iş yeri sahibi F.B. tarafından uyarıldığını söyledi. Polis, uyarılan zanlının F.B. ile tartıştığını, bu esnada kadının sağ elini bükerek, serçe parmağının kırılmasına neden olduğunu açıkladı.

Polis, zanlının, F.B.’nin babası M.P.’ye de küfür ederek, koluna vurup darp ettiğini belirtti. Polis, zanlının şikayet üzerine tutuklandığını söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının, mahkemenin, uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Hiçbir şey yapmadım

Mahkemede söz alan zanlı, “Hiçbir şey yapmadım” diyerek suçlamaları reddetti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının, 3 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve bir kefilin50 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartları ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

