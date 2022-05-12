‘Kaçak’ getirmiş

Güney Kıbrıs’tan aldığı 3 bin kilo patatesi kaçak yollarla Kuzey Kıbrıs’a getirmekle suçlanan Mustafa Özkolacı Kırklar köyünde devriye gezen polis ekiplerine yakalandı.

Zanlı gözaltına alınırken, patateslere el konuldu. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 10 Mayıs 2022 tarihinde saat 20.00 sıralarında Kırklar köyünde devriye gezen ekiplerin, Mustafa Özkolacı’nın kullanımında bulunan Ford transit marka araçta arama yaptığını söyledi.

Polis memuru, yapılan aramada Güney Kıbrıs’tan gümrüksüz getirilen 3 bin kilo patates bulduklarını açıkladı.

Polis, zanlının suçüstü yakalandığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Zanlının ifadesinde bazı beyanlarda bulunduğunu belirten polis, öne sürdüğü bazı noktaların araştırılacağını açıkladı.

Polis memuru, ayrıca meseleyle bağlantılı bir kişi arandığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının ilk etapta 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, hakkında gümrüksüz mal tasarrufu suçundan soruşturma yürütülen zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.