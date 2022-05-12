Suç üstüne suç

Suna ERDEN

Ülkeden ihraç edilmek üzere öğrenci yurdunda gözetim altında tutulan bir kişinin kaçmasına yardım ettikleri tespit edilen inşaat işçileri ile firar etmek isteyen Nabil Mouhamad Ahmad tutuklandı.

Zanlılar dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada aktarılan bilgilere göre; inşaat işçileri Murat Öz ve Ahmet Şen, Lefkoşa’ya bağlı Demirhan bölgesinde bulunan Yıldız Öğrenci Yurdunun dış cephe kaplaması işini aldı.

İhraç edilecek kişilerin gözetim altında tutulduğu yurdun inşaat işlerini yapan Öz ile Şen, Nabil Mouhamad Ahmad’in kaçmasına yardım etmek için anlaşma yaptı.

Zanlılar bin dolar karşılığında Ahmad’e çekiç, tornavida, maket bıçağı ile demir parçası temin etti. Şen ile Öz, temin ettiği malzemeleri Ahmad’in odasının penceresine bıraktı. Ancak polis yurtta genel arama yapınca gizli ittifak ortaya çıktı.

Turist vizesiyle gelip, izinsiz çalıştılar

Mahkemeye çıkarılan zanlılar hakkındaki iddiaları aktaran polis, olayın 10 Mayıs 2022 tarihinde, saat 12.00 sıralarında ortaya çıktığını söyledi.

Polis, 27 Nisan 2022 tarihinde ülkeye yasa dışı giriş yapan Nabil Mouhamad Ahmad’in KKTC’den ihraç edilmek üzere Yıldız Öğrenci Yurduna yerleştirildiğini belirtti.

Polis, yurdun inşaat işlerini yapan Murat Öz ve Ahmet Şen’in tutuklu Ahmad’in firar edip, Güney Kıbrıs’a kaçmasına yardım etmek amacıyla ona çekiç, tornavida, maket bıçağı ile demir parçası temin ettiklerini açıkladı. Polis, zanlıların yardım karşılığında bin dolar aldıklarını ifade etti.

Polis, olayın 10 Mayıs 2022 tarihinde, odada yapılan kontrolde ortaya çıktığını söyledi.

Polis, Murat Öz’ün 5 Mayıs 2022 tarihinde 30 gün turist vizesi ile ülkeye geldiğini, ifadesinde suçunu kabul ettiğini açıkladı. Polis, Ahmet Şen’in ise 23 Nisan 2022 tarihinde 30 gün turist vizesi ile ülekeye giriş yaptığını belirtti. Polis, Şen ile Öz’ün bir inşaat firmasında çalışma izinsiz olarak çalıştıklarının tespit edildiğini ve bu yönde de Çalışma Dairesi ile gerekli yazışmalar yapılacağını söyledi.

Soruşturmanın tamamlandınız ifade eden polis, zanlıların 10 gün süre ile merkezi cezaevinde tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.