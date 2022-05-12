100 bin TL yatırdı

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Ozanköy’de yaşandığı öne sürülen olayda üvey kızına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan 53 yaşındaki A.R.Y. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının cep telefonunda yapılan incelemede cinsel içerikli videoların bulunduğu sitelere giriş yaptığına dair tespit yapılırken, DATA incelemesinin ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Zanlının soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceği ifade edilerek, teminat talep edildi.

Zanlı 100 bin TL nakit, 600 bin TL kefalet senediyle serbest bırakıldı.

Cinsel saldırı soruşturmasını yürüten polis memuru Ömer Yavuz, olayın 2022 yılı Nisan-Mayıs ayları içerisinde Ozanköy’de meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlı A.R.Y.’nin birçok kez üvey kızının yatak odasına gizlice girdiğini, göğüslerini sıkmak, yatağına uzanıp cinsel organını kıyafetinin üzerinden kalçasına sürtmek ve kız çocuğunun cinsel organını ellemek suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu aktardı.

Polis, tacize uğrayan kızın yaşananları ilk olarak kardeşine anlattığını açıkladı. Polis, mağdur kız ile kardeşinin adli şubeye gelerek, şikâyetçi olduklarını ifade etti.

Polis memuru Ömer Yavuz, şikâyet üzerine zanlının 4 Mayıs 2022 tarihinde Girne'de tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını, cep telefonunda yapılan ön incelemede üvey kızıyla yaşadığı cinsel davranışlara benzer videoların bulunduğu porno sitelerine girdiğinin tespit edildiğini açıkladı. Yavuz, zanlının cep telefonunda detaylı inceleme yapılacağını, soruşturmanın devam ettiğini, ayrıca telefonda tespit edilen bazı şahıslara ulaşıp ifadelerini alacaklarını belirtti.

Polis memuru Yavuz, zanlının soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 100 bin TL nakit teminat yatırmasına, 2 kefilin 300’er bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.