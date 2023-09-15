Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği, Çanakkale’de düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali’nde KKTC’yi temsil etti.
Verilen bilgiye göre, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festival 9 Eylül’de başladı. KKTC’nin de temsil edildiği Troya Kültür Yolu Festivali 17 Eylül’de sona erecek.
Öte yandan Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği, 9-13 Eylül tarihleri arasında Rusya, İran, Kuzey Makedonya, Kuzey Osetya ve Türkiye’nin de temsil edildiği uluslararası halk dansları festivaline de katıldı.
Uluslararası bir etkinlik
Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği Çanakkale’deki festivalde KKTC’yi temsil ediyor
Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği, Çanakkale’de düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali’nde KKTC’yi temsil etti.
YORUM EKLE