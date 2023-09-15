Çalışmaları takdir etti

Ahbap Derneği Başkanı ve sanatçı Haluk Levent, Merit International Otelleri’nin sosyal sorumluluk projesi olarak 2018 yılından bu yana hizmet veren Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Doğaya ve hayvanlara yapılan iyileştirici her dokunuşun yanında olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Levent, ilk ziyaretinden bu yana yapılan çalışmaları takdir ettiğini dile getirdi.

Merit International Otelleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Silem Sargın Kara’nın eşlik ettiği ziyarette Levent, tedavi altındaki 8 kaplumbağanın iyileşme süreçleri hakkında da bilgi aldı.

Haluk Levent’in, bir gün önce boğulma şüphesiyle merkeze getirilen yeşil deniz kaplumbağasıyla yakından ilgilenmesi üzerine, kaplumbağayı bulan balıkçı Levent Çiftçi tarafından kaplumbağaya “Haluk Levent” ismi verildi.

Kendi ismi ile merkezde tedavi altında olan kaplumbağanın, iyileştikten sonra doğal yaşam alanına bırakılacağı gün de yanında olacağını belirten Levent, en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni etti.

Kara: Yaralı hayvan bakım kapasitesi artırıldı

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’nde yaşanan gelişmelere değinen Sargın Kara, Haluk Levent’in ilk ziyaretinde 15 olan yaralı hayvan bakım kapasitesinin bugün 25’e yükseldiğini kaydetti.

Kapasite artışına duyulan ihtiyaca vurgu yapan Kara, bunun en büyük sebeplerinden birinin yaralı kaplumbağa ihbarlarında yaşanan artış olduğuna dikkat çekti.

Kara, “İhbarlardaki artış her ne kadar üzücü olsa da bu durum kaplumbağalarla ilgili yaptığımız farkındalık çalışmalarından başarılı sonuçlar elde ettiğimizin bir göstergesidir” dedi.

Gerek balıkçılara verilen eğitimler ve merkeze yapılan ziyaretlerdeki bilgilendirmeler, gerekse ünlülerin merkeze verdiği destekler sayesinde toplumsal bilincin artırılmasına katkı sağlandığını kaydeden Kara, artık daha fazla hasta ve yaralı kaplumbağaya ulaşabildiklerini sözlerine ekledi.