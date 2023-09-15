İstifa etmeyi düşünmüyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) geçtiğimiz günlerde işe alınan 141 kişinin ardından 16 kişi daha istihdam edildi. İşe alınan 16 kişinin içerisinde Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Çağlayan Cesurer’in oğlunun da yer alması gündeme bomba gibi düştü.

Toplam 157 kişinin istihdam edildiği Kıb-Tek’te en son işe alınan 16 kişi de dün iş başı yaptı.

El-Sen başkanının oğlunun işe alınması birçok kesim tarafından eleştirilirken, Cesurer, istihdamlar çerçevesinde 16 kişinin mülakata çağırıldığını ve aralarında kendi oğlunun da bulunduğunu doğruladı.

Cesurer, oğlunun mülakata çağrılmasını “komplo” olarak değerlendirdi.

Katıltıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Cesurer, El-Sen başkanlığından istifa etmeyeceğini, istifayı gerektiren bir şey olmadığını kaydetti. Cesurer, “oğlu için torpil istedi” iddialarının da gerçek dışı ve komplo olduğunu, hiçbir yetkiliden “yardımcı olun” talebinde bulunmadığını söyledi. “Mülakata çağırılan 16 kişi işe başladı mı?” sorusuna, Cesurer, “Sağlık kontrolünden geçtiler, başlayacaklar” dedi.

İzinliydim, haberim yoktu

Cesurer, izinli olduğu için oğlunun mülakata çağrılması sürecini takip edemediğini, belirterek, sendikacı arkadaşlarının orada olduğunu sandığını vurguladı.

Mülakata sendikanın çağırılmadığını daha sonra öğrendiğini kaydeden Cesurer , El-Sen yönetimi olarak toplantı gerçekleştirdiklerini ve gündemi masaya yatırdıklarını belirtti.

Söz konusu 16 kişinin neye göre çağırıldığının belli olmadığını kaydeden Cesurer, “Mülakata çağrılan kişiler kimdir onu da öğrenmeye çalışıyoruz, sendikamız bu nedenle girişim başlattı, mülakatların bütününe itirazımız var” dedi.

