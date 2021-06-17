Kokain, kenevir ve extacy

Suna ERDEN

Türkiye’nin Mersin ilinden tahta suntaların içerisinde ülkeye sokulan 65 gram kokain, 799 gram hintkeneviri ve 155 adet extacy hapla ilgili aranan Ömer Beyaz, 4 yılı aşkın bir süre sonra yakalandı.

Operasyonun yapıldığı tarihte Güney Kıbrıs’a giden zanlı önceki gün Metehan Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yaparken gözaltına alındı.



Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2021, 10:02

Hakkında geçmişte başlatılmış bir soruşturma dosyası bulunan zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.Duruşmada 1 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilen ve 4 kişinin tutuklandığı operasyonda 65 gram kokain, 799 gram hintkeneviri ve 155 adet extacy hap ele geçirildiği hatırlatıldı.Soruşturmayı yapan polis, suçla bağlantılı aranan Ömer Beyaz’ın 15 Haziran 2021 tarihinde Metehan Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yaptığı esnada yakalandığını söyledi.Polis, operasyon tarihinde Beyaz’ın yurt dışına gitmiş olmasından dolayı sorgulanamadığını ifade etti. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin Mersin’den tahta suntaların içerisinde Girne Liman’ından ülkeye sokulduğunu hatırlatan polis, zanlının suçla ilgili sorgulanacağını belirterek, 2 gün süre istedi. Mahkeme talebi kabul etti.