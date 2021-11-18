Kritik uyarı

Son günlerde Coronavirüs vakalarında artış yaşanırken, doktorlar aşı uyarısı yapıyor. Kuzey Kıbrıs’ta iki doz aşılanma oranının yüzde 69 olduğu açıklanırken, bu oran Güney Kıbrıs’ta yüzde 90’a ulaştı. Uzmanlar halka aşı olmaları için çağrı yaparken, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Düriye Deren Oygar, en fazla bulaşın, aşılanmanın düşük olduğu 20-40 yaş aralığında görüldüğünü söyledi.

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, hastanede tedavi gören hastaların 3’te 2’sinin aşısız veya aşı programını tamamlamamış kişilerden oluştuğunu belirtti. Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu Doktor Şükrü Onbaşı da entübe edilen yani durumu çok ağır olan hastaların çoğunun aşısız olduğunu ifade etti.

Oygar: Toplam 568 bin 74 aşılama yapıldı

Son günlerde artan vakalar konusunda açıklamalarda bulunan Oygar, havaların soğuduğunu, kapalı alanlarda geçirilen vaktin arttığını, kasımda vaka artışı olacağının öngörüldüğünü belirtti, vakaların dünyada da artışa geçtiğine işaret etti.

Oygar, “Aşılarımızı tamamlar, maske, mesafe, hijyen kurallarına dikkat edersek bu kışı daha rahat atlatabiliriz; aksi takdirde bulaş artacak” dedi.

Aşılanma oranları konusunda da bilgi veren Oygar, 16 Kasım itibarıyla KKTC’de 568 bin 74 aşılama yapıldığını açıkladı.

İki doz aşılanma oranı yüzde 69

278 bin 279 kişinin en az bir doz aşı olduğunu, bunun yüzde 72.85 oranına denk geldiğini ifade eden Oygar, iki doz aşısını olup seriyi tamamlayan kişi sayısının 266 bin 339, oranınsa yüzde 69.72 olduğunu söyledi.

Oygar, 3’üncü doz aşı olanların sayısının 57 bin 242 olduğunu belirtti.

Düriye Deren Oygar, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı yeni aşı programı sonrasında aşı sayılarında bir miktar artış gözlemlediklerini, sayının önümüzdeki günlerde artmasını beklediklerini ifade etti.



Oygar, Sağlık Bakanlığı’nın aşıyla ilgili uluslararası kılavuzları takip ettiğini, yeni programlar oldukça bunları halkla paylaşacaklarını söyledi.Okullardaki vaka artışının sorulması üzerine Oygar, “Aşılanmalı ve kurallara uymalıyız” dedi.

Uçaner: Hastaların 3’te 2’si aşısız

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, Hastanede tedavi gören hastaların 3’te 2’sinin aşısız veya aşı programını tamamlamamış kişilerden oluştuğunu belirtti.

Uçaner, Acil Durum Hastanesi’ndeki doktor sayısını artırdıklarını ve izinde olan çalışanları işe çağırdıklarını açıkladı.

Erol Uçaner, dün sabah itibarı ile Göğüs Hastalıkları Karantina Bölümü’nde toplam 94 ve Yoğun Bakım Servisi’nde 12 Covid-19 hastasının tedavi gördüğünü söyledi.

96 yatak kapasiteli Acil Durum Hastanesi’nde 82 hasta ve 30 yatak kapasiteli Göğüs Hastalıkları Karantina Bölümü’nde 12 hasta bulunduğunu anlatan Uçaner, 36 yatak kapasiteli yoğun bakımda ise 12 hastanın yattığını belirtti. Hastanede tedavi gören hastaların 3’te 2’sinin aşısız veya aşı programını tamamlamamış kişilerden oluştuğunu belirten Uçaner, havaların soğumasıyla hastaların tedavi sürelerinin de beklenilenden uzun sürdüğünü anlattı.

Onbaşı: Entübe edilenlerin de çoğu aşısız

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu Doktor Şükrü Onbaşı, Acil Durum Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde yatan hastaların yarısının, entübe edilen hastaların ise çoğunun aşısız olduğunu belirtti.

Yoğun bakımında 12 hasta olduğunu ifade eden Onbaşı, “12 hastanın 6’sı aşısız” dedi.

6 hastanın entübe edildiğini de belirten Onbaşı “Entübe hastaların 4’ü aşısız… Genel durumları kritik” açıklamasında bulundu.