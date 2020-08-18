Kolunu oydu

Suna ERDEN

Dikmen’de Lavinyum Sitesi’nde ev arkadaşı olan kuzenini şarap açacağıyla yaralayan Tosin Martins Moneyin tutuklandı. İki ayrı yerinden yaralanan Ayodele Oluwadamilola Igiowoyo ise Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Igiowoyo’nun kolunda ve köprücük kemiğinin altında 4 buçuk santim derinliğinde yara oluştuğu belirtildi.

Hakkında yaralama suçundan soruşturma başlatılan zanlı Moneyin dün mahkemeye çıkarıldı.

Boğaz Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Enver Kasap, duruşmada olayı aktardı.

Kasap, 16 Ağustos 2020 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, Dikmen’de Lavinyum Sitesi’nde bulunan ikametgâh içerisinde, zanlın ve Igiowoyo arasında maddi konular yüzünden tartışma çıktığını söyledi.

Kasap, çıkan tartışma sonucunda zanlının şarap açacağını Igiowoyo'nun sol koluna ve sol kürek kemiği arkasına sokup 4,5 santim derinliğinde kesi oluşmasına neden olduğunu belirtti.

Polis memuru Kasap, olayda yaralanan Igiowoyo’nin kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından cerrahi serviste müşahede altına alındığını ifade etti.

Kasap, zanlı ile yaralanın 2018 yılından beri ev arkadaşı olduklarını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, yaralının sağlık durumunun netleşmesi gerektiğini kaydeden Kasap,

2 gün tutukluluk talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı Moneyin, Igiowoyo ile kuzen olduklarını, ona zarar verme niyetinde olmadığını söyledi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.