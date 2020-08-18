‘Takipçisi olmaktan vazgeçmeyeceğiz’

Çevre Mühendisleri Odası, deniz suyu analizlerinin takipçisi olmaktan vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’nun yaptığı yazılı açıklamada, yüzme suyu ve deniz suyu mikrobiyolojik analizlerinin yapılmadığı/açıklanmadığı hususundaki uyarılarının üzerinden iki ayı aşkın süre geçtiği kaydedildi.

Bu süre içerisinde Odanın, sorunun çözülmesi için çeşitli girişimlerde bulunduğu, teknik desteğini kamu yararı için sunabileceğini belirttiği; ancak tüm girişimlerin sonuçsuz kaldığı ifade edilen açıklamada, ısrarlı takipleri sonucu yayımlanan analizlerin ise hiçbir şekilde kaygılarını gidermediği belirtildi.

Çevre Mühendisleri Odası açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Öncelikle vurgulamak isteriz ki Ağustos ayında yayımlanan sonuçlar Haziran ayına aittir ve buna rağmen analiz sonucu henüz çıkmayan bölgeler mevcuttur. Sonuçlara bakıldığı zaman hastalık yapan Escherichia Coli bakterisi iki noktada, 500 cfu/100ml olan yeterli kalite yüzme suyu değerinin iki katı üzerinde tespit edildiği görülmektedir.

Halkımız zamanında bu sonuçlardan haberdar olmadığı için haziran ayında bahsi geçen yüzme sularını kullanan vatandaşlarımızın halk sağlığı bile bile tehlikeye atılmıştır. Ayni şekilde halkın denizlerimizi yoğun olarak kullandığı temmuz ve ağustos aylarının sonuçları da hala paylaşılmamıştır.

Bir diğer önemli nokta ise, analizleri devam eden bölgelerin sonuçlarının geçerliliğinin düşündürücü oluşudur. Mikrobiyolojik analizler yapılırken alınan numunelerin uzun süre bekletilmemesi, birkaç gün bekletilmek durumunda olsa bile doğru koşullarda bekletilmesi gerekmektedir. Haziran ya da temmuz ayında alınan bir su numunesinin ağustos ayı ortası itibari ile mikrobiyolojik analizinin halen devam ediyor olması sonuçların güvenilirliği açısından büyük soru işaretleri yaratmaktadır.

Çevre Mühendisleri Odası’nın Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yasası altında kurulmuş ve kamu kurumu niteliği taşıyan bir meslek odası olduğu belirtilen açıklamada, bu gerçekten hareketle toplum sağlığını doğrudan etkileyen hassas konularda kamunun yapamadığı denetimleri yapabilmek, her türlü teknik desteğini sunabilmek konusunda her zaman hazır ve istekli oldukları kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2020, 10:38