Merit Royal’de, sağlıklı yaşam büfesi

Reha ARAR - Yorum

Merit Royal Otel’in tarihine önce bir bakalım diye düşündüm… Yıllar önce bu otel talassoterapi ve sağlıklı yaşam oteli olarak planlanmıştı. Sıcak ve soğuk havuzlar, olağanüstü büyüklükteki spa, sağlıklı yaşam laboratuvarı, estetik kliniği ve insanın sağlıklı ve uzun yaşaması için yapması gerekenlerin eğitiminin verileceği ve tatbiki olarak gösterileceği tatbikat mutfağı ve dershane bile projede vardı. İnşaatın başlamasına yakın yaptığımız marketing araştırmasında maalesef projeye ilginin yeterince olmadığını gördük ve oteli ultra modern bir tesis olarak revizyona uğratmaya karar verdik.

Bugün gelinen nokta insanın özlem duyduğu, hayatının belli dönemlerinde, mutlu günlerinde yaşamak istediği özlem lüksünü tattıran bir tesis ortaya çıktı. Fakat tahmin edersiniz ki, olay sadece yatma ve yaşama değil, bir de yemek yeme ihtiyacı, o da bugün Chaine Des Rotisseurs (dünyanın en büyük uluslararası gurmeler kulüplerinden birisi) ödülünü almış seviyede a la carte restoranlar, günümüzün modası olan her şey dâhil formülüne uygun yeme-içme üniteleri ile kişiye özel servis olarak verilmekte.

Son olarak Genel Müdür Aybars Kutluba’nın yaratıcı bir fikri ile genç, başarılı uzmanlar Büşra Zorşahin ve Merve Koç yönetiminde son derece modern ve dünya literatürünü takip eden bir sağlıklı yaşam büfesine Merit Royal sahip oldu. Bu sayede sağlıklı yaşama önem veren lezzet ve tatil tutkunlarına bağışıklık sistemini doğal olarak güçlendiren yiyecek ve içecekler sunuluyor. “Huzurlu Konaklama ve Sağlıklı Yemek” olarak adlandırdıkları bu konseptte, özenle seçilen günlük taze ve yüksek kaliteli malzemeler ile lezzetli ve dengeli ürünler kişiye özel olarak hazırlanıyor. Böylece Merit Royal’deki tatiliniz sırasında sağlıklı yaşam tarzınızı da sürdürebiliyorsunuz. Dahası ideal vücut ağırlığına ulaşmaya çalışan konuklarına beslenme gereksinimleri ve sağlık problemleri doğrultusunda beslenme önerileri vererek kaliteli yaşam deneyimi sunuyor. Burada ayrıca menülerde ön plana çıkarılan besin değerleri bilgileri sayesinde, yediğiniz gıdaların vücudunuzda neye etki ettiğini bilerek tüketme imkânına sahip oluyorsunuz.

Uzmanlar Büşra Zorşahin ve Merve Koç’un, Merit Royal’deki sağlıklı beslenme diyet büfesinde kullandıkları ve Diyalog okuyucularına özel olarak benimle paylaştığı sebze, meyve ve tohumlardan oluşan antioksidan oranı yüksek detoks içeceklerinin reçetelerini evinizde denemenizi tavsiye ediyorum. İkisinin de vücudumuza ayrı ayrı faydaları var…

Süper gıdalarla antioksidan detoks

80 gr kırmızı pancar

40 gr havuç

90 gr portakal

50 ml limon suyu

150 gr salatalık

50 gr kivi

1 gr zencefil

1 tane ceviz

1 gr zerdeçal

1 gr karabiber

Kırmızı pancar, havuç, portakal ve salatalık katı meyve sıkacağından, diğer tüm malzemeler blenderdan geçirilir. Son olarak süzülerek servis edilir.

Faydaları:

• Antioksidan değeri yüksek, süper besin grupları ile hazırlandığı için bağışıklık sistemini güçlendirir.

• EPA ve DHA yağları ceviz ile sağlanmıştır.

• Beyin gelişimi, dikkat ve hafızayı güçlendirir.

• Zencefil, zerdeçal ve karabiber vücuttaki termik ısıyı artırdığı için metabolizmayı hızlandırır.

• Meyveler ve sebzeler birlikte hazırlandığı için şeker oranı azaltılmıştır, kan şekerini hızlı yükseltmez.

• 8336 ORAC değeri ile güçlü antioksidan kapasite düzeyi bulunmaktadır. (ORAC değeri; besinin antioksidan kapasitesi, ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) Serbest Radikalleri Emme Kapasitesi).

Ödem atıcı mısır püskülü çayı

60 – 70 gr mısır püskülü

1 dal biberiye

½ limon dilimleri

2-3 tane karanfil

750 ml su

750 ml kaynamış suyun içerisine mısır püskülü, biberiye ve karanfil ilave edilerek 5 dk daha kaynatılır. Daha sonra tüm malzemeler süzülerek limon dilimleri ile servis edilir.

Günde 3 bardak, yemeklerden önce tüketilmesi önerilmektedir.

Faydaları:

• Mısır püskülü vücuttaki fazla suyun atılmasını sağlayarak idrar sökücü özelliği bulunmaktadır.

• Kronik idrar yolu enfeksiyonuna ve mesane iltihaplanmasına iyi gelir.

• Yüksek tansiyonu düşürerek, tansiyonu dengeler.

• İltihaplı eklem romatizma ağrılarını olumlu yönde etkilemektedir.



Sağlıklı yaşamın doğru ve sağlıklı beslenmeyle mümkün olabileceği bilinciyle yiyecek-içecek hizmetlerini yöneten Merit Royal Otel’de sağlık ve lüksü bir arada bulacaksınız. Merit Royal Otelleri’nin Mutfaklar Direktörü Onur Karaçay, sağlıklı yaşam mutfaklarındaki sırrın taze, günlük, doğal ve ev yapımı gıdalar olduğunu belirtiyor ve şunları ekliyor: “Buradaki en önemli faktör yerel üreticilerin gıdalarını tercih etmemiz, yerel üreticilerden tedarik ettiğimiz gıdalarda herhangi bir katkı maddesi bulunmuyor ve bu ürünlerin üretim aşamalarını takip edebiliyoruz.”

Onur Şef, bu haftaki buluşmamız esnasında beni Kozanköy’den Savaş Boransel ile de bir araya getirdi. Veteriner Savaş Boransel, Kozanköy’de Kozan Experience Çiftliği’nin işletmecisi, aynı zamanda Kozanköy’ün ev hanımlarını ve üreticilerini Merit Grubu ile buluşturan kişi. Boransel yaklaşık 6 yıl önce Kozanköy halkının ürettiklerini pazarlayabilmek için bu ürünleri Merit Grubu’na sunmaya karar veriyor ve sunduğu ürünlerin beğenilmesi ile köy halkı tarafından üretilen pek çok yerel gıda Merit’in uluslararası misafirlerine ikram edilmeye başlanıyor. Merit’lerin köy ürünlerine olan ilgisi ve desteği üreticilerin daha azimle üretim yapmasına, ayrıca üretim miktarlarının da artmasına neden oluyor.