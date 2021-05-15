Kontrol altında

Girne’ye bağlı Lapta’da dün meydana gelen trafik kazasında 24 yaşındaki motor sürücüsü Oğuzhan Baş ağır yaralandı. Kaza, Lapta Sahil Yürüyüş Yolu park alanına dönüşe geçen araç sürücüsünün Oğuzhan Baş yönetimindeki motosikletle çarpışması sonucu gerçekleşti. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Baş, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Polis soruşturma başlattı



Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, kaza saat 10.00 sıralarında, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Yönetimindeki SC 423 plakalı salon araçla seyreden Sevil Bozdağ(K-42), sağ tarafta bulunan Lapta Sahil Yürüyüş Yolu park alanına dönüşe geçtiği sırada o esnada karşı istikametten gelmekte olan Oğuzhan Baş yönetimindeki 35 AR 098 plakalı motosikletin önünü tıkadı.Araçla motosiklet çarpışırken, Oğuzhan Baş ağır yaralandı. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Oğuz Baş, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.