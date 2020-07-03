Türkiye ile İngiltere arasında karantina uygulanmayacak

İngiltere yurt dışından gelenlere uygulanan 14 günlük karantinada Türkiye’ye muafiyet getirdi.
İngiltere hükümeti tarafından alınan karara göre, yayınlanan listede 59 ülke yer alıyor. Söz konusu 59 ülke vatandaşları, İngiltere’ye giriş yaptıktan sonra 14 günlük karantina uygulamasına bağlı olmak zorunda kalmayacak. Bu ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor.
İngiltere yurt dışından gelenlere uygulanan 14 günlük karantinada Türkiye’ye muafiyet getirdi.
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YORUMLAR
Her iki ulkede de salgin ayni siddette devam ettigi icin boyle bir uygulama normaldir. Fakat KKTC icin her iki ulke de YUKSEK RISK oldugu icin karantina uygulanmasi normaldir.
Kisacasi C GRUBUNDAN olan iki ulkenin (Ingiltere ve Turkiye) birbirinden karantina istememesi dogaldir.
Ancak bizim gibi A GRUBUNDAN olan bir ulkenin ise Ingiltere ve Turkiye gibi C grubundan olan ulkerden karantina istemsei gayet dogaldir.
Bilmeden gormeden , bulasma riskinin ne oldugunu anlamadan, boyle poiltikayla karisik, bilimsellikten uzak bir yorum yaparak bu haberi yayinlamaniz cok yanlis, tarafsiz gazetcelige sigmiyor malesef.