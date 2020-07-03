Türkiye ile İngiltere arasında karantina uygulanmayacak

İngiltere yurt dışından gelenlere uygulanan 14 günlük karantinada Türkiye’ye muafiyet getirdi.

İngiltere hükümeti tarafından alınan karara göre, yayınlanan listede 59 ülke yer alıyor. Söz konusu 59 ülke vatandaşları, İngiltere’ye giriş yaptıktan sonra 14 günlük karantina uygulamasına bağlı olmak zorunda kalmayacak. Bu ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor.