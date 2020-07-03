Türkiye'de 19 ölüm

Türkiye'de son 24 saatte bin 172 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 203 bin 456, can kaybı 5 bin 186 oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 19 kişi Corona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 186’ya yükseldi. Bugün toplam 25 bin 141 test yapılırken, bin 172 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 203 bin 456 oldu. Bugünkü bin 313 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 178 bin 278'ya yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 374, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 82 olduğu açıklandı.