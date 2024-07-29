‘Köpük’ yakaladı

Valizinde uyuşturucu maddeyle ülkeye giriş yapmaya çalışan İngiliz vatandaşı David James Sutton narkotik detektör köpeği Köpük’ün markajına takıldı.

Ercan Havaalanında suçüstü tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 7 Temmuz 2024 Tarihinde saat 09.55 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli ekip tarafından Ercan Havalimanından KKTC’ye giriş yapmak isteyen zanlının üzerinde ve eşyalarında detektör köpek Köpük’ün tepki vermesi nedeniyle arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan aramada zanlının valizinde yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, havaalanında suçüstü tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis memuru, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, uyuşturucunun nereden temin edildiğini araştıracaklarını ifade etti. Polis, alınacak ifadeler de olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, talebi onayladı.

