Korktuğu olmadı

Boğazköy’de yol kenarındaki reklam panosunun altına bırakılan hintkeneviri ve sentetik cannabinoid türü uyuşturucuları aldığı esnada pusuda bekleyen narkotik ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanan Smart Abeyewe hakkındaki yargı süreci tamamlandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 26 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararda öncelikle olgular aktarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri tarafından 1 Ekim 2020 tarihinde Boğazköy’de düzenlenen operasyonda hintkeneviri ve sentetik cannaibonid türü uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi. Polisin aldığı ihbar üzerine Boğazköy’de pusu kurduğunu, sanığın uyuşturucu maddeleri almaya geldiği esnada yakalandığı belirtildi.

Sanığın soruşturmanın ardından 12 Ekim 2022 tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderildiği anımsatıldı. Sanığın tasarrufunda bulunan miktarın külliyatlı olduğuna vurgu yapan mahkeme, Smart Abeyewe’yi 268 gram 99 miligram sentetik cannaibonid ve 273 gram hintkeneviri tasarrufu ve alma suçlarından suçu bularak 26 ay hapis cezasına çarpıtırdı.

Davanın geçmişi

Narkotik ekipleri aldığı ihbar üzerine 1 Ekim saat 19.30 sıralarında Boğazköy’de pusuya yatmıştı. Polis, reklam tabelaları altına bırakılan uyuşturucuları almak için olay yerine ZRH 367 plakalı araç ile gelen Smart Abeyewe’yi kıskıvrak yakalamıştı. Operasyonda esnasında olay yerine gelen ancak ekipleri gören bir şahıs ise kaçmayı başarmıştı. Polis, yaptığı soruşturma sonucu uyuşturucu maddeleri reklam tabelalarının altına bırakan C.T.’yi de tespit ederek tutuklamıştı.