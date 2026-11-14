‘Koşullar uygun değil’

Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM Parti) Genel Başkanı Serdar Denktaş, tam gün eğitimin mevcut koşullarda yakın zamanda hayata geçirilmesinin mümkün görünmediğini, önce okulların altyapısının güçlendirilmesi ve fiziki ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini söyledi.

TAM Parti’den yapılan açıklamaya göre Denktaş, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ahmet Karaoğulları, Genel Sekreter Adnan Zekai ve Mali Sekreter Umut Yolsal ile görüştü.

Görüşmede, Denktaş’a TAM Parti Genel Sekreteri Bünyamin Yüksekbaş ile Eğitim Komitesi Başkanı Hacer Güneş eşlik etti.

Görüşmede, eğitimde yaşanan sorunlar, eğitim mevzuatındaki eksiklikler, öğretmenlerin özlük hakları ve tam gün eğitime geçiş ele alındı.

Gerekli koşullar sağlanmadan tam gün eğitime geçilmesinin yeni sorunlara yol açabileceğini kaydeden Denktaş, gerekli altyapı ve fiziki koşulların oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

Denktaş, eğitimde önceliklerinin mevcut sistemdeki hataları düzeltmek, öğretmenlerin haklarını gözetmek ve yapısal eksiklikleri gidermek olduğunu söyledi.

