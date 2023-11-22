Yunus Emre Enstitüsü ile HAAL arasında iş birliği protokolü imzalandı

Beş yıl süreyle geçerli olacak protokol çerçevesinde, karşılıklı anlayış ve dostluğa dayalı iş birliğinin güçlendirilmesi ve sürdürülmesi, Türkçe öğretimin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

AKTAŞ: İŞ BİRLİKLERİ İLE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN DAHA DA YAYGINLAŞMASINI ARZU EDİYORUZ

İmza töreninde konuşan Enstitüsü Müdürü Abdullah Aktaş, Yunus Emre Enstitüsü'nün Türkiye’yi ve Türkiye’nin kültürel mirasını, Türk dilini, kültürünü ve sanatını tanıtmak için çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Aktaş, protokolün amacının Haydar Aliyev Uluslararası Çok Kültürlü Merkez Derneği ile Yunus Emre Enstitüsü tarafından birlikte yürütülecek faaliyetlerin tayin edilmesinin yanında her iki kurumun var olan karşılıklı anlayışa dayalı iş birliğinin güçlendirilmesi, sürdürülmesine yönelik hedef, ilke, faaliyet, yükümlülük ve uygulama sürecinin devamının sağlanması olduğunu belirtti.