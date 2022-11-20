Dünya rekoru

Lefkoşa’da önceki geceden dün sabaha kadar gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 9’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 345 araç sürücüsü rapor edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Polis Müdürlüğü tarafından önceki gece saat 21.30’da başlayan ve dün sabah 02.00’ye kadar devam eden trafik denetimlerinde toplam 716 araç kontrol edildi.

Denetimlerde, 9’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 345 araç sürücüsü rapor edildi. 35 araç da trafikten men edildi. Asayiş denetimleri kapsamında ise halkın yoğun olarak bulunduğu mekanlar ve gece kulüplerini de denetleyen polis, bu mekanlarda herhangi bir olumsuzluk tespit etmedi.