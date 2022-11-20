Aman gençler dikkat

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt'ta meydana gelen ve 4 sürücünün karıştığı kazada 3 kişi yaralanırken, 3 sürücü de alkollü çıktı.

Güzelyurt'ta Kutlu Adalı Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 144 promil alkol etkisi altında araç kullanan Yasin Tuş’un (E -24) aracı ile 112 promil alkollü olan Muhammet Sefa Kalay (E-20) yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

Girne’de ise 94 promil alkol etkisi altında trafiğe çıkan İsa Görkem Yıldırım (E-24),yoldan çıkarak korkuluklara çarptı.

Girne ve Güzelyurt’ta meydana gelen iki kazada 3 kişi yaralandı. Gazimağusa’da da yönetimindeki beton mikseri devrilen Etem Şahan hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Beton mikseri devrildi

Polisten verilen bilgiye göre; önceki akşam Mutluyaka ile Mornenekşe arasında JE 563 plakalı beton mikseri ile seyreden Etem Şahan, yol kenarında toprak zeminde olan 110 santim derinliğindeki çukura düştü. Beton mikseri düşme nedeniyle devrilirken, kaza sonucu sürücü hafif yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı

Girne'de meydana gelen kazada da alkollü sürücü park halindeki araca çarptı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, saat 02.00 sıralarında, Girne’de Süleyman İmamoğlu Sokak üzerinde, İsa Görkem Yıldırım (E-24), 94 promil alkolü içki tesiri altında yönetimindeki MN 327 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada yolun güney kısmında park halindeki PS 692 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile öne doğru savrulan PS 692 plakalı araç demir korkuluklara vurdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı. MN 327 plakalı araç sürücüsü İsa Görkem Yıldırım tutuklandı.

Güzelyurt'ta 2 yaralı

Güzelyurt'ta ise saat 23.30 sıralarında, Kutlu Adalı Bulvarı üzerinde, Lemar Süpermarket önlerinde meydana gelen kazada ise, Yasin Tuş 144 promil alkollü içki tesiri altında yönetimindeki MA 983 plakalı salon araç ile çift şeritli yolda batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağ şeridine geçince o esnada sağ şerit içerisinde, 112 promil alkolü içki tesiri altında aynı istikamete doğru seyreden Muhammet Sefa Kalay (E-20) yönetimindeki 18 AAN 659 plakalı motosiklete çarptı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Muhammet Sefa Kalay ile motosiklette yolcu olarak bulunan Ceren Çelebi (K-18) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından gözetim altına alınırken, MA 983 plakalı araç sürücüsü Yasin Tuş tutuklandı.