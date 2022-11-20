Üç dilde pankart taşıdılar… Karma evlilikten dolayı Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği alamayan yaklaşık 30 bin kişi var… Ancak dün ilk kez düzenlenen eyleme katılımın çok az olması dikkat çekti. Ledra Palace otel önünde buluşan mağdurlar pankartlarla Rum İçişleri Bakanlığı’na yürüdü. Eylemde ‘Aşk kimlik tanımaz’, ‘Evliliğime karışma’, Kıbrıslıyım ama kimliksizim’ şeklinde yazılı pankartlar taşındı.

Rum polisi önlem aldı… Kıbrıslı Türklerin eylemi nedeniyle Rum polisi İçişleri Bakanlığı önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Burada yapılan açıklamada “Bizler, Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşlığı hakkına sahip olan ama bu yurttaşlığı alamayan Kıbrıslı Türkler olarak, en temel insan haklarımızın ihlal edildiğini duyurmak için buradayız” denildi.

Sadece bir tarafın "Kıbrıs Cumhuriyeti" vatandaşı olduğu evliliklerden doğan çocukların, "Kıbrıs Cumhuriyeti" ve dolayısıyla Avrupa Birliği vatandaşlığı alamaması üzerine çeşitli davalar açan ve örgütlenen karma evlilik mağdurları, dün güney Lefkoşa’da eylem yaptı.

Eyleme, adanın kuzeyinden ve güneyinden tüm karma evlilik mağdurları ve insan hakları savunucuları katıldı.

Yasal olarak vatandaşlık alma hakkımız var

Karma evlilik mağdurları ellerinde ‘Aşk kimlik tanımaz’, ‘Evliliğime karışma’, Kıbrıslıyım ama kimliksizim’ şeklinde yazılı pankartlarla Ledra Palace’te buluşup, Rum İçişleri Bakanlığı'na yürüdü.

İçişleri Bakanlığı önünde Türkçe, Rumca ve İngilizce ortak basın açıklaması yapan grup, “En temel insan haklarımızın ihlal edildiğini duyurmak için buradayız” ifadesini kullandı.

Yapılan basın açıklamasında şunlar belirtildi:

“Bizler, Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşlığı hakkına sahip olan ama bu yurttaşlığı alamayan Kıbrıslı Türkler olarak, en temel insan haklarımızın ihlal edildiğini duyurmak için buradayız.

Öncelikle eylemimize, ülkemizin kuzeyinden ve güneyinden destek olan sendikalara, derneklere, hukuk ve insan hakları örgütlerine ve siyasi partilere çok teşekkür ediyoruz.

Karma evlilik denilen, bir tarafın Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olup diğer tarafın Türkiye veya başka bir ülke vatandaşı olduğu evliliklerden dolayı sistemli biçimde, ırkçılığa ve ayrımcılığa maruz kalıyoruz. Oysa anne veya babadan biri yurttaş olduğu için yasal olarak vatandaşlık alma hakkımız vardır. Çağdaş bir devlet, kanun önünde eşitlik ilkesine göre davranmak zorundadır. Bu ayrımcılık Kıbrıslı Türklere yapıldığı gibi Asyalı veya Afrikalı biri ile evlenen Kıbrıslı Elenlerin çocuklarına da yapılmaktadır. Açıkça ırkçı olan bu yaklaşım kabul edilemez. Devlet, yurttaşlarına kime aşık olup kiminle evleneceğini dayatamaz.”