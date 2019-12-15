‘Liz’ havladı  polis tutukladı

Ülkeye turist olarak gelen zanlı Eyüp Beyazgül’ün bavulunda uyuşturucu madde bulundu. Narkotik detektör köpeği Liz’in tepki vermesiyle yakayı ele veren Eyüp Beyazgül gözaltına alınarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkında tutukluluk talep eden polis, 13 Aralık 2019 tarihinde saat 10.30 sıralarında, Ercan Hava Limanı’ndan ülkeye giriş yapmakta olan Eyüp Beyazgül’ün üzerinde narkotik detektör köpeği Liz’in tepki vermesiyle arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu içerdiğine inanılan 3 adet sigara bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak tutuklanan zanlının gönüllü ifade verdiğini belirterek, soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

